Entre Ríos: encontraron restos humanos que podrían ser del remisero asesinado por Pablo Laurta

Para ese entonces Pablo Laurta acababa de ser arrestado en Gualeguaychú, Entre Ríos, por el femicidio de su expareja, Luna Giardina, y de su exsuegra, Mabel Zamudio, y enfrentaba cargos por el secuestro de su hijo de entonces cinco años, a quien pensaba llevar a Uruguay de manera ilegal.

Laurta había cruzado en kayak la frontera argentina desde Uruguay y, siempre de manera clandestina, logró llegar a Concordia para encontrarse con Palacio, que había sido contratado para llevarlo a Córdoba.

Ambos hombres se saludaron de manera afectuosa, como se ve en un video incorporado en la causa, pero sólo uno de ellos -Laurta- llegó a Córdoba.

Vecinos de la zona declararon ante la justicia de Entre Ríos que vieron al acusado descender solo del auto de Palacio para luego rociarlo con nafta y prenderlo fuego, antes de alejarse caminando por un campo privado. Antes de esa instancia el hombre ya se había desecho del chofer en etapas.