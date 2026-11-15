"Es arrancar de cero": el desgarrador relato de un vecino que perdió su casa en la explosión

Explosión en Remedios de Escalada



El dramático relato de Sebastián: "Entrar y ver todo quemado es mortal"



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La pérdida material y el recuerdo del fuego

En declaraciones periodísticas a C5N, Sebastián expresó la angustia de haber quedado únicamente con lo puesto al momento de ir a trabajar y el duro golpe anímico al regresar y observar el estado de su vivienda. "Mirás para abajo y es lo que tengo: el pantalón que tenía puesto y este otro que llevaba para cambiarme en el laburo", relató con dolor, al tiempo que recordó el esfuerzo económico invertido en cada elemento de su hogar.