"Es arrancar de cero": el desgarrador relato de un vecino que perdió su casa en la explosión
Sebastián, un damnificado por el trágico siniestro en Remedios de Escalada recordó en C5N el momento en que vio su departamento en llamas.
A días de la explosión y el devastador incendio que afectó a la zona de Remedios de Escalada, en el partido bonaerense de Lanús, los testimonios de los vecinos reflejan el impacto humano de la catástrofe. Sebastián, uno de los damnificados relató con crudeza cómo vivió el momento en que su hogar quedó completamente destruido y lo difícil que resulta afrontar la pérdida total de los bienes materiales.
La pérdida material y el recuerdo del fuego
En declaraciones periodísticas a C5N, Sebastián expresó la angustia de haber quedado únicamente con lo puesto al momento de ir a trabajar y el duro golpe anímico al regresar y observar el estado de su vivienda. "Mirás para abajo y es lo que tengo: el pantalón que tenía puesto y este otro que llevaba para cambiarme en el laburo", relató con dolor, al tiempo que recordó el esfuerzo económico invertido en cada elemento de su hogar.
El vecino confesó que una de las imágenes más difíciles de borrar es la del momento posterior al estallido: "Hay un video que no me puedo sacar de la cabeza, que fue el de los segundos después de la explosión, filmando mi departamento en llamas. Pensar que mi mujer o mis hijos podrían haber estado ahí adentro...".
El alivio de priorizar la vida
Pese a la magnitud de los daños materiales, que arrasaron con muebles, recuerdos, juguetes y la habitación de sus hijos, el testimonio estuvo atravesado por un profundo alivio frente a la tragedia evitada.
"Lo material cuesta un montón, en esta etapa cuesta el doble, pero me hago hincapié y me lo digo constantemente: los materiales se recuperan y lo importante es que no estoy lamentando la vida de mi hijo o de mi hija", concluyó.
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