Los vecinos de Remedios de Escalada siguen sin poder regresar a sus casas: "Estamos a la buena de Dios"

Y agregó: "Con la explosión pensé que se caía la casa. Me estaba por ir a trabajar cuando pasó y se movió el piso, todo. Miraba el techo y pensaba que se iba a caer. Yo supuse que se había caído un edificio que está en construcción atrás".

"Después vimos el humo, cuando salíamos por el pasillo escuché la segunda explosión y después vinieron varias explosiones más. Antes de eso había olor a gas y pensé que era mi cocina. Vivo a una cuadra, cuando volví no se podía respirar, te daban nauseas y dolor de cabeza por el olor", remarcó.

Por último, la vecina manifestó: "No vino nadie a ver cómo está mi casa, estamos a la buena de Dios".

Durante la tarde del sábado, los vecinos realizaron una movilización para exigir respuestas sobre lo ocurrido y reclamar una pronta solución que les permita recuperar la normalidad y regresar a sus hogares.