Cómo sigue el nuevo operativo por otra posible fuga de gas en Remedios de Escalada

Nueva pérdida de gas en Remedios de Escalada: crece la preocupación de los vecinos



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Los vecinos de Remedios de Escalada siguen sin poder regresar a sus casas: "Estamos a la buena de Dios"

A 48 horas de la explosión y el incendio en Remedios de Escalada, los vecinos de la zona continúan sin poder regresar a sus viviendas. Aunque se restableció el servicio de gas, todavía permanecen los cortes de luz y agua, mientras avanzan los peritajes y las tareas de demolición en el área afectada.

Los trabajos se concentran en la zona de Beltrán y Del Valle Iberlucea, donde este domingo continuaban las tareas para determinar las causas y el alcance de los daños que dejó el siniestro ocurrido el viernes por la tarde. Además, comenzó la demolición del principal local comercial afectado por la explosión.

En paralelo, algunos comerciantes decidieron instalar grupos electrógenos para poder retomar sus actividades, en medio de las restricciones que todavía afectan a la zona.

En tanto, los vecinos aún no pueden regresar a sus viviendas, aunque tienen permitido ingresar momentáneamente y acompañados por personal de seguridad para retirar pertenencias y asegurar los inmuebles.

"Yo estoy justo a la vuelta de la manzana y como seguía habiendo explosiones, porque después de la segunda explosión hubo unas cuantas más. Entonces nos dijeron que si teníamos adónde ir que nos fuéramos por seguridad", relató una mujer que vive sobre una calle trasera a Iberlucea y recordó el momento de la explosión en diálogo con C5N.

Y agregó: "Con la explosión pensé que se caía la casa. Me estaba por ir a trabajar cuando pasó y se movió el piso, todo. Miraba el techo y pensaba que se iba a caer. Yo supuse que se había caído un edificio que está en construcción atrás".

"Después vimos el humo, cuando salíamos por el pasillo escuché la segunda explosión y después vinieron varias explosiones más. Antes de eso había olor a gas y pensé que era mi cocina. Vivo a una cuadra, cuando volví no se podía respirar, te daban nauseas y dolor de cabeza por el olor", remarcó.

Por último, la vecina manifestó: "No vino nadie a ver cómo está mi casa, estamos a la buena de Dios".

Durante la tarde del sábado, los vecinos realizaron una movilización para exigir respuestas sobre lo ocurrido y reclamar una pronta solución que les permita recuperar la normalidad y regresar a sus hogares.