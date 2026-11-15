Remedios de Escalada en alerta, nueva pérdida de gas en el lugar: "Salieron burbujas en la prueba"

"Yo estoy justo a la vuelta de la manzana y como seguía habiendo explosiones, porque después de la segunda explosión hubo unas cuantas más. Entonces nos dijeron que si teníamos adónde ir que nos fuéramos por seguridad", relató una mujer que vive sobre una calle trasera a Iberlucea y recordó el momento de la explosión en diálogo con C5N.

Y agregó: "Con la explosión pensé que se caía la casa. Me estaba por ir a trabajar cuando pasó y se movió el piso, todo. Miraba el techo y pensaba que se iba a caer. Yo supuse que se había caído un edificio que está en construcción atrás".

"Después vimos el humo, cuando salíamos por el pasillo escuché la segunda explosión y después vinieron varias explosiones más. Antes de eso había olor a gas y pensé que era mi cocina. Vivo a una cuadra, cuando volví no se podía respirar, te daban nauseas y dolor de cabeza por el olor", remarcó.

Por último, la vecina manifestó: "No vino nadie a ver cómo está mi casa, estamos a la buena de Dios".

Durante la tarde del sábado, los vecinos realizaron una movilización para exigir respuestas sobre lo ocurrido y reclamar una pronta solución que les permita recuperar la normalidad y regresar a sus hogares.