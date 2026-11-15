Explosión en Remedios de Escalada: Metrogas habilitó canales exclusivos de atención para vecinos afectados
La empresa dispuso una casilla de correo y una línea telefónica tras achicarse a 50 metros el perímetro interdicto en la zona del siniestro.
La distribuidora MetroGAS habilitó dos canales oficiales y exclusivos de atención destinados a los vecinos damnificados por la explosión ocurrida en Remedios de Escalada, partido de Lanús, con el objetivo de canalizar consultas y brindar respuestas personalizadas sobre cada caso particular.
Según informó la compañía en un comunicado difundido este domingo 15 de noviembre, las vías de contacto dispuestas para los residentes de la zona son:
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Correo electrónico: [email protected], que ya se encuentra operativo.
Línea telefónica: (011) 4309-1075, que comenzará a funcionar a partir de este lunes 16 de noviembre y atenderá los días hábiles de 8.30 a 17.30.
Restitución del servicio y regreso gradual a las viviendas
En paralelo a la apertura de los canales de asistencia, la firma comunicó que cuadrillas técnicas especialmente asignadas continúan trabajando en el lugar, en coordinación con las autoridades municipales, para restablecer de manera progresiva el suministro de gas en los domicilios afectados.
Durante la jornada de hoy, las autoridades dispusieron reducir a 50 metros a la redonda el área que permanece restringida alrededor del punto del incidente. Desde la empresa señalaron que el achicamiento de ese perímetro permite que los equipos operativos avancen con las tareas técnicas y amplíen gradualmente la cantidad de hogares con el servicio normalizado.
Asimismo, detallaron que algunos vecinos ya comenzaron desde ayer sábado a regresar paulatinamente a sus propiedades, un proceso que continuará ejecutándose a medida que se verifiquen las condiciones de seguridad necesarias y los organismos intervinientes otorguen la autorización correspondiente.
Asistencia a los empleados heridos y sus familias
Por último, MetroGAS remarcó que mantiene el acompañamiento directo a las familias y seres queridos de sus trabajadores que resultaron afectados por el siniestro. En ese sentido, la empresa precisó que brinda cobertura en materia de contención psicológica y asistencia médica, además de soporte operativo que incluye alojamiento, transporte y respaldo económico para facilitar que puedan permanecer cerca de los operarios.
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