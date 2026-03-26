Es inminente el regreso de las tormentas al AMBA: cuándo se larga y por cuántos días habrá lluvias
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó la llegada de precipitaciones a Buenos Aires en las próximas horas. ¡A sacar el paraguas!
Si bien, en los últimos días, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) gozó de buen tiempo y de temperaturas dignas del otoño, las buenas condiciones climáticas llegarán a su fin en las próximas horas, de acuerdo al reciente informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
En este sentido, el organismo anticipó el regreso inminente de tormentas de variada intensidad tanto para Capital Federal como para el Gran Buenos Aires.
Cuándo vuelven las lluvias al AMBA
Según el SMN, este sábado habrá tormentas durante la madrugada y la mañana, mientras que hacia la tarde/noche las precipitaciones serán aisladas. Con un termómetro que oscilará entre los 21 y 25 grados, se espera mal clima en el arranque del fin de semana, aunque las temperaturas tenderán a subir posterior a ello.
A partir del domingo, se espera que el termómetro alcance los 28 grados, algo poco usual para esta temporada del año.
No obstante, el sitio Meteored ofreció un pronóstico que dista bastante de lo informado por el organismo nacional. De acuerdo a los pronosticadores de ese espacio, las precipitaciones se esperan tanto para las últimas horas de este jueves como así también para el viernes.
Con ausencia de lluvias en el día sábado, las tormentas volverán el domingo, según el sitio.
Si bien ambas fuentes no están alineadas con la misma información, lo cierto es que de seguro se vienen tormentas para las próximas horas. Sólo resta ver si llegan mañana viernes o si habrá que esperar al sábado. ¡A sacar el paraguas!
Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
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