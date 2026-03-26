Es inminente el regreso de las tormentas al AMBA: cuándo se larga y por cuántos días habrá lluvias

Con ausencia de lluvias en el día sábado, las tormentas volverán el domingo, según el sitio.

Si bien ambas fuentes no están alineadas con la misma información, lo cierto es que de seguro se vienen tormentas para las próximas horas. Sólo resta ver si llegan mañana viernes o si habrá que esperar al sábado. ¡A sacar el paraguas!

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Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional ante tormentas

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.