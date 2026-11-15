Insólito video: el papa León XIV se metió en la cabina de un helicóptero militar en Perú
En una situación sin precedentes, el Sumo Pontífice dejó su asiento y compartió el trayecto junto a los pilotos, durante su traslado oficial hacia Cajamarca.
En el marco de su visita oficial a Perú, el papa León XIV protagonizó este domingo una postal tan atípica como llamativa al dejar su asiento en la cabina de pasajeros para ingresar a la cabina de pilotaje de un helicóptero militar durante su traslado hacia la ciudad de Cajamarca, ubicada en la región andina del norte peruano.
Un gesto fuera de protocolo en el aire
A diferencia de los desplazamientos habituales de los pontífices, regidos por estrictos protocolos de seguridad vaticana y de las fuerzas aéreas anfitrionas que suelen mantenerlos resguardados junto a su custodia, León XIV optó por acercarse a los mandos de la aeronave de las Fuerzas Armadas peruanas.
Allí conversó de manera directa con los oficiales a cargo del vuelo y compartió parte del recorrido junto a la tripulación, en una muestra de distensión y cercanía antes de aterrizar en el norte del país.
La llegada a Cajamarca forma parte de la agenda oficial planificada para su gira pastoral por territorio peruano, donde tiene previsto encabezar encuentros con comunidades locales y referentes sociales en medio de importantes operativos de seguridad.
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