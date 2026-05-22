Santa Fe: imputaron a tres hombres por el crimen de Benjamín Scerra, pero hay uno que sigue prófugo
La Policía de Santa Fe busca a un sospechoso identificado como Alexis H. que habría participado en el asesinato del adolescente de 19 años en Capitán Bermúdez.
La Justicia de Santa Fe imputó esta semana a tres hombres en conexión con el asesinato de Benjamín Scerra, el adolescente de 19 años que estuvo seis días desaparecido hasta que su cuerpo fue hallado bajo una chapa en una casa de la localidad de Capitán Bermúdez.
Hasta la fecha el fiscal Aquiles Balbis logró identificar a tres acusados por el crimen del adolescente: los detenidos son Darío H., de 34 años, acusado de ser el coautor del homicidio criminis causa, y Luciano H., de 23, que está imputado por encubrimiento agravado y como coautor del homicidio criminis causa.
Pero en la causa consta un tercer imputado, Alexis H., alias "El Corto", que sigue prófugo y está acusado por el delito de robo calificado por uso de arma blanca y homicidio criminis causa.
Mientras tanto, el juez de Primera Instancia Carlos Gazza dictó la prisión preventiva por 90 días para los dos imputados que ya están detenidos.
El crimen de Benjamín Scerra que sacude a Santa Fe
La fiscalía logró determinar que el asesinato de Benjamín, quien recibió al menos 20 puñaladas, ocurrió el 7 de mayo pasado, en ocasión de robo.
El cuerpo del muchacho fue hallado seis días más tarde por sus propios familiares bajo una chapa en un asentamiento precario, lindero a la fábrica Celulosa, ubicada en el límite entre Capitán Bermúdez y Granadero Baigorria, en el este de Santa Fe.
Tetstigos de la causa lograron describir que Benjamín mantuvo una discusión con los tres acusados, que le robaron el celular, las zapatillas y la campera en plena madrugada. Alexis H. fue señalado como el que atacó al adolescente con una cuchilla.
Al principio se consideró que los tres delincuentes habían arrojado el cuerpo de Benjamín a un pozo y seguido su camino sin otro particular, pero luego se supo que el cadáver tenía signos de haber sido refrigerado antes de ser desechado.
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