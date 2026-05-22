Santa Fe: imputaron a tres hombres por el crimen de Benjamín Scerra, pero hay uno que sigue prófugo

El cuerpo del muchacho fue hallado seis días más tarde por sus propios familiares bajo una chapa en un asentamiento precario, lindero a la fábrica Celulosa, ubicada en el límite entre Capitán Bermúdez y Granadero Baigorria, en el este de Santa Fe.

Tetstigos de la causa lograron describir que Benjamín mantuvo una discusión con los tres acusados, que le robaron el celular, las zapatillas y la campera en plena madrugada. Alexis H. fue señalado como el que atacó al adolescente con una cuchilla.

Al principio se consideró que los tres delincuentes habían arrojado el cuerpo de Benjamín a un pozo y seguido su camino sin otro particular, pero luego se supo que el cadáver tenía signos de haber sido refrigerado antes de ser desechado.