Santa Fe: buscan a una nena de 5 años que habría sido sacada del país por su madre

interpol Se solicita la colaboración ciudadana para dar con el paradero de la niña.

Desde entonces, la fiscalía coordinó múltiples medidas para reconstruir lo ocurrido y dar con el paradero de la niña. Entre otras diligencias, requirió tareas al Departamento de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género de la Policía de Santa Fe, solicitó informes a organismos nacionales como la Dirección Nacional de Migraciones, la CNRT, la Secretaría de Derechos Humanos y COELSA, y ordenó el análisis de perfiles y publicaciones en redes sociales. También recibió declaraciones testimoniales para identificar posibles domicilios o lugares de tránsito.

Uno de los ejes de la investigación fue el análisis de direcciones IP asociadas a cuentas presuntamente utilizadas por la madre. Con intervención de la Dirección General de Investigación y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), se georreferenciaron esos accesos y surgieron registros asociados a distintos países de la región: Venezuela, Colombia, Ecuador, qChile, Bolivia y Brasil, con accesos recientes vinculados al estado brasileño de Mato Grosso do Sul.

Hasta el momento, ni Mía, ni su madre, ni la pareja de esta registran ingresos o egresos formales del territorio argentino a la fecha de la denuncia. La CNRT también informó que no hay viajes en servicios de transporte automotor interurbano de jurisdicción nacional a nombre de las personas investigadas. Para la fiscalía, esos elementos refuerzan la hipótesis de que la salida del país pudo haberse realizado por pasos no habilitados y sin controles migratorios formales.

En el marco de la búsqueda, la fiscalía solicitó cooperación internacional a través de la Dirección General de Cooperación Regional e Internacional de la Procuración General de la Nación, con intervención de los ministerios públicos de Brasil y Venezuela. En paralelo, Interpol publicó la notificación amarilla respecto de Mía, una herramienta internacional destinada a localizar personas desaparecidas, especialmente menores de edad.

También se enviaron pedidos de información a organismos venezolanos, como la empresa de telecomunicaciones DIGITEL y el Ministerio del Poder Popular para la Educación, para intentar confirmar o descartar posibles domicilios, líneas telefónicas, lugares de residencia o establecimientos educativos vinculados con la niña.

Mientras continúan las tareas de rastreo, la fiscalía pidió colaboración urgente a la ciudadanía y solicitó evitar la difusión de versiones no confirmadas para no entorpecer la investigación.

Cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Mía Guadalupe puede comunicarse con la Unidad Fiscal Santa Fe a través del WhatsApp +54 9 3416 38-5788 o al correo electrónico oficial habilitado para la búsqueda.