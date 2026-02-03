Escape de gas y monóxido de carbono: dispositivos para detectarlos y evitarlos
Además de las medidas básicas de cuidado, la instalación de detectores con alarma es una de las herramientas clave para prevenir tragedias.
La tragedia ocurrida en el barrio porteño de Villa Devoto, donde dos nenes y su niñera murieron a causa de una intoxicación con monóxido de carbono, volvió a poner el foco en los riesgos asociados a los escapes de gas y la falta de dispositivos para detectarlos dentro del hogar.
El monóxido de carbono (CO) es un gas altamente tóxico, no tiene olor, color ni sabor, por eso se lo conoce como el “asesino silencioso”. Se produce por la mala combustión de artefactos a gas, leña, carbón o nafta y se acumula cuando los ambientes están cerrados o mal ventilados. Al inhalarlo, impide que el oxígeno llegue al cerebro y a los órganos vitales. En cuestión de minutos puede provocar mareos, náuseas, pérdida de conciencia y, en los casos más graves, la muerte.
Una de las principales herramientas de prevención es la instalación de detectores de monóxido de carbono.
Cómo funciona un detector de monóxido de carbono
Se trata de dispositivos electrónicos diseñados que identifican la presencia de este gas en el aire y emiten una alarma sonara de advertencia antes de que la concentración alcance niveles peligrosos para la salud. Existen distintos tipos en el mercado. Algunos funcionan exclusivamente para CO, mientras que otros detectan también gas natural.
Lo ideal es colocarlo cerca de ambientes donde existan artefactos que produzcan combustión, como cocinas, calefones, estufas o calderas, así como también en zonas de descanso, dormitorios y pasillos de la vivienda.
Contar con detectores de monóxido de carbono y/o gas natural puede ser una medida clave para prevenir tragedias. En el mercado existe una amplia variedad de precios dependiendo de la tecnología que utilicen.
Cuánto cuesta un detector de monóxido de carbono
En Argentina existen varios modelos de alarmas detectoras de monóxido de carbono. Como sucede con otros dispositivos, los precios dependerán no solo del modelo sino de la tecnología que emplean. De todas formas, hay variedades que se adaptan a todos los presupuestos y necesidades.
Organismos oficiales como ENARGAS, Metrogas y Defensa Civil remarcan que la instalación debe ser de detectores homologados, preferentemente con certificación conforme a normas de seguridad para monóxido de carbono y gas natural.
Detector de monóxido de carbono: los precios
Varios modelos económicos suelen contar con una alarma sonora cuando detectan niveles peligrosos de monóxido de carbono, y algunos muestran la concentración en pantalla para monitoreo continuo.
Dentro de los modelos fáciles de instalar y que funcionan con pilas o batería, se puede encontrar en el mercado un detector de monóxido de carbono autónomo y digital, con alarma de sonido y cobertura de ocho metros a $12.000.
También existen modelos con pantalla y versión compacta con alarma a $18.000, y hasta un pack de dos unidades, con alarma integrada, a $20.900.
También existen modelos un poco más avanzados, lo que eleva considerablemente su precio.
Los detectores combinados de CO y gas varían entre $70.000 y $120.000. Algunos modelos son importados y pueden adquirirse mediante envío internacional, mientras que los más sofisticados pueden alcanzar precios de $600.000 a $800.000.
Diferencias entre modelos de detector de monóxido de carbono
Los detectores de monóxido de carbono pueden ser independientes, con baterías o pilas, modelos conectados, dispositivos combinados y hasta con una pantalla LCD.
En el caso de los detectores independientes o autónomos, estos funcionan mediante baterías o pilas, lo que resulta más práctico para instalar. Además, suelen tener un precio bajo.
Los modelos de detectores conectados son aquellos que se integran dentro del sistema de alarmas del hogar. Una particularidad es que permiten un monitoreo de forma remota.
También existen detectores de monóxido de carbono combinados, es decir que no solo detectan la presencia de CO en el ambiente, sino también de humo y/o gas natural.
Los más tecnológicos suelen incluir una pantalla LCD pequeña, la cual muestra en tiempo real la concentración del gas y el estado de las baterías, mecanismo que aporta practicidad y rapidez al usuario.
Monóxido de carbono: medidas básicas de prevención
En paralelo, los especialistas remarcan la importancia de realizar controles periódicos de las instalaciones de gas y de cada uno de los artefactos que se encuentren en el hogar, siempre a cargo de un gasista matriculado.
Otro punto de suma importancia es estar atentos al color de la llama.
En caso de estufas, hornallas y calefactores, si la llama se ve amarilla o anaranjada, o si hay manchas de hollín en los artefactos o sus salidas, es una señal de alerta grave que indica una combustión incompleta y la posible producción de monóxido de carbono. Ante esto, se debe contactar con urgencia a un gasista matriculado.
Una llama segura siempre debe ser de color azul intenso con sus extremos casi transparentes.
A su vez, una ventilación adecuada de los ambientes y el correcto funcionamiento de rejillas y/o conductos de evacuación también son claves para reducir riesgos.
Por otro lado, sobre todo en época de invierno, se enfatiza no dejar encendidos hornallas, horno o la estufa durante largos períodos de tiempo o durante la noche, sobre todo si el artefacto no tiene salida al exterior, porque puede liberar monóxido de carbono mientras las personas duermen, dificultando la detección de síntomas.
Qué hacer si suena el detector de monóxido de carbono
- Salir inmediatamente del ambiente y ventilar abriendo puertas y ventanas.
- Cortar el suministro de gas si es seguro hacerlo o llamar al servicio de gas.
- Contactar a los servicios de emergencia (en Argentina el 107 o el número local de emergencias médicas) para asistencia.
