Escape de gas y monóxido de carbono: dispositivos para detectarlos y evitarlos

Contar con detectores de monóxido de carbono y/o gas natural puede ser una medida clave para prevenir tragedias. En el mercado existe una amplia variedad de precios dependiendo de la tecnología que utilicen.

Cuánto cuesta un detector de monóxido de carbono

detector monoxido de carbono

En Argentina existen varios modelos de alarmas detectoras de monóxido de carbono. Como sucede con otros dispositivos, los precios dependerán no solo del modelo sino de la tecnología que emplean. De todas formas, hay variedades que se adaptan a todos los presupuestos y necesidades.

Organismos oficiales como ENARGAS, Metrogas y Defensa Civil remarcan que la instalación debe ser de detectores homologados, preferentemente con certificación conforme a normas de seguridad para monóxido de carbono y gas natural.

Detector de monóxido de carbono: los precios

Varios modelos económicos suelen contar con una alarma sonora cuando detectan niveles peligrosos de monóxido de carbono, y algunos muestran la concentración en pantalla para monitoreo continuo.

detector monoxido de carbono

Dentro de los modelos fáciles de instalar y que funcionan con pilas o batería, se puede encontrar en el mercado un detector de monóxido de carbono autónomo y digital, con alarma de sonido y cobertura de ocho metros a $12.000.

También existen modelos con pantalla y versión compacta con alarma a $18.000, y hasta un pack de dos unidades, con alarma integrada, a $20.900.

También existen modelos un poco más avanzados, lo que eleva considerablemente su precio.

Los detectores combinados de CO y gas varían entre $70.000 y $120.000. Algunos modelos son importados y pueden adquirirse mediante envío internacional, mientras que los más sofisticados pueden alcanzar precios de $600.000 a $800.000.

Diferencias entre modelos de detector de monóxido de carbono

detector monoxido de carbono

Los detectores de monóxido de carbono pueden ser independientes, con baterías o pilas, modelos conectados, dispositivos combinados y hasta con una pantalla LCD.

En el caso de los detectores independientes o autónomos, estos funcionan mediante baterías o pilas, lo que resulta más práctico para instalar. Además, suelen tener un precio bajo.

Los modelos de detectores conectados son aquellos que se integran dentro del sistema de alarmas del hogar. Una particularidad es que permiten un monitoreo de forma remota.

También existen detectores de monóxido de carbono combinados, es decir que no solo detectan la presencia de CO en el ambiente, sino también de humo y/o gas natural.

Los más tecnológicos suelen incluir una pantalla LCD pequeña, la cual muestra en tiempo real la concentración del gas y el estado de las baterías, mecanismo que aporta practicidad y rapidez al usuario.

Monóxido de carbono: medidas básicas de prevención

En paralelo, los especialistas remarcan la importancia de realizar controles periódicos de las instalaciones de gas y de cada uno de los artefactos que se encuentren en el hogar, siempre a cargo de un gasista matriculado.

Otro punto de suma importancia es estar atentos al color de la llama.

Monóxido de carbono

En caso de estufas, hornallas y calefactores, si la llama se ve amarilla o anaranjada, o si hay manchas de hollín en los artefactos o sus salidas, es una señal de alerta grave que indica una combustión incompleta y la posible producción de monóxido de carbono. Ante esto, se debe contactar con urgencia a un gasista matriculado.

Una llama segura siempre debe ser de color azul intenso con sus extremos casi transparentes.

gas 1

A su vez, una ventilación adecuada de los ambientes y el correcto funcionamiento de rejillas y/o conductos de evacuación también son claves para reducir riesgos.

Por otro lado, sobre todo en época de invierno, se enfatiza no dejar encendidos hornallas, horno o la estufa durante largos períodos de tiempo o durante la noche, sobre todo si el artefacto no tiene salida al exterior, porque puede liberar monóxido de carbono mientras las personas duermen, dificultando la detección de síntomas.

Qué hacer si suena el detector de monóxido de carbono

Salir inmediatamente del ambiente y ventilar abriendo puertas y ventanas.

Cortar el suministro de gas si es seguro hacerlo o llamar al servicio de gas.

Contactar a los servicios de emergencia (en Argentina el 107 o el número local de emergencias médicas) para asistencia.