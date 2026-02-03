Asesinaron a un policía retirado en Merlo: fue a buscar cigarrillos al auto y le dispararon en la cabeza

A su vez, la mujer notó a simple vista que faltaba la billetera de su marido, algo que para los investigadores refuerza la hipótesis de un posible intento de robo.

Asesinato en Merlo: los elementos encontrados en la escena del crimen

En el lugar del hecho, la Policía Científica incautó una vaina servida calibre 9 mm que estaba tirada sobre el pavimento, una muestra de presunto tejido hemático y dos rastros dactilares. Todos los elementos secuestrados serán sometidos a los peritajes correspondientes.

Por su parte, el Grupo Táctico Operativo (GTO) se encontraba abocado al relevamiento de cámaras de seguridad y la toma de testimonios de testigos. Como dato preliminar, los efectivos detectaron el paso de un vehículo blanco, posiblemente un Fiat Argo, que quedó bajo análisis como elemento de interés para la causa.

El caso es investigado como un homicidio por la Unidad Funcional de Instrucción N° 4 de Morón. Hasta el momento, no hay detenidos.