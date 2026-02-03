Asesinaron a un policía retirado en Merlo: fue a buscar cigarrillos al auto y le dispararon en la cabeza
La víctima tenía 58 años y fue atacada durante la madrugada en la puerta de su vivienda. Investigan si se trató de un homicidio durante un intento de robo.
Un ex efectivo de la Policía Federal fue asesinado de un disparo en la cabeza durante la madrugada de este martes frente a su casa, ubicada en la localidad bonaerense de Merlo. A la víctima solo le faltaba su billetera, por lo que investigan si se trató de un intento de robo.
Según informaron fuentes policiales, Julio César Reyes, de 58 años, personal retirado de la PFA, se encontraba junto a su esposa tomando mates en el quincho de su vivienda cuando decidió salir a la calle con la intención de buscar un paquete de cigarrillos que había dejado dentro de su auto, el cual estaba estacionado frente a la casa, situada en la calle Medrano al 300.
De acuerdo al testimonio de su esposa, minutos después, la mujer escuchó una fuerte frenada seguida de una detonación. Al salir, encontró a su esposo tendido en el suelo, gravemente herido, y llamó a emergencias. Cuando los efectivos y médicos llegaron al lugar, constaron que Reyes había recibido un disparo de arma de fuego en la cabeza.
El ex policía fue trasladado de urgencia al Hospital Eva Perón, donde ingresó con signos vitales, pero falleció horas más tarde a raíz de la gravedad de las lesiones.
Ya en el hospital, la esposa entregó al personal policial el arma de fuego de su marido, una pistola Glock calibre 9 milímetros, que fue hallada en el interior del vehículo, encasquillada, es decir, que había quedado trabada.
A su vez, la mujer notó a simple vista que faltaba la billetera de su marido, algo que para los investigadores refuerza la hipótesis de un posible intento de robo.
Asesinato en Merlo: los elementos encontrados en la escena del crimen
En el lugar del hecho, la Policía Científica incautó una vaina servida calibre 9 mm que estaba tirada sobre el pavimento, una muestra de presunto tejido hemático y dos rastros dactilares. Todos los elementos secuestrados serán sometidos a los peritajes correspondientes.
Por su parte, el Grupo Táctico Operativo (GTO) se encontraba abocado al relevamiento de cámaras de seguridad y la toma de testimonios de testigos. Como dato preliminar, los efectivos detectaron el paso de un vehículo blanco, posiblemente un Fiat Argo, que quedó bajo análisis como elemento de interés para la causa.
El caso es investigado como un homicidio por la Unidad Funcional de Instrucción N° 4 de Morón. Hasta el momento, no hay detenidos.
