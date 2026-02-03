MinutoUno

Alerta Meteorológica urgente a corto plazo: tormentón fuerte de granizo en el AMBA

Rige una Alerta Meteorológica urgente para CABA y el conurbano. El SMN advierte por un tormentón de lluvias intensas y ráfagas tras el calor agobiante.

Alerta Meteorológica por granizo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió esta tarde una Alerta Meteorológica a corto plazo por tormentas severas. El aviso, que tiene una validez de dos horas desde su emisión a las 15:00, abarca a la Ciudad de Buenos Aires y varias localidades del Gran Buenos Aires, donde se esperan fenómenos intensos acompañados de granizo.

El reporte oficial advierte sobre "tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo". La inestabilidad se desató luego de que la temperatura alcanzara los 37 grados, generando las condiciones propicias para el desarrollo de estos focos de tormentón sobre el área metropolitana.

Zonas afectadas por el tormentón

Según el parte del organismo, las zonas comprendidas en el aviso a corto plazo son la Capital Federal (CABA) y los partidos bonaerenses de Avellaneda, General San Martín, Lanús, San Isidro, Tres de Febrero y Vicente López.

Impresionante caída de granizo en la provincia de Buenos Aires.

Se recomienda a los vecinos tomar precauciones, evitar circular por calles anegadas y retirar objetos que puedan volarse de balcones o terrazas.

