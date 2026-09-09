Estafa millonaria en Pilar: acusan a un matrimonio de vender autos de lujo y no entregarlos

Detenidos en un country de Pilar

La concesionaria denunciada por los clientes

A partir de estas acusaciones, a fines de mayo el Juzgado de Garantías N°6 de San Isidro autorizó a la Policía Bonaerense a realizar una serie de allanamientos en agencia, que se ubicaba sobre la colectora de la autopista Panamericana, a la altura del kilómetro 39,5.

Aquel procedimiento culminó con el secuestro de 19 autos de alta gama pertenecientes a la concesionaria denunciada. De acuerdo con la investigación, los vehículos fueron valuados en una cifra total de USD 1.229.200.

De la investigación surgió que C. A. G. ya contaba con antecedentes penales: en 2025 ya había sido procesado por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, en una causa por desobediencia a funcionario público. Además, la Justicia le había dispuesto un embargo de 300 millones de pesos sobre sus bienes.

Finalmente, los dos acusados fueron detenidos en las últimas horas en un barrio cerrado ubicado sobre la traza de la ruta 8. El procedimiento fue llevado adelante por los efectivos de la SubDDI Pilar.