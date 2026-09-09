Estafa millonaria en Pilar: acusan a un matrimonio de vender autos de lujo y no entregarlos
La concesionaria contaba con más de 20 denuncias por estafa. La pareja fue detenida en un barrio cerrado luego de varios allanamientos.
Un matrimonio fue detenido en el marco de una causa por presunta estafa en Pilar, acusado de vender autos de alta gama y nunca entregarlos a los clientes. Se registraron más de 20 denuncias, se realizaron allanamientos y se secuestraron vehículos de lujo valuados en más de 1,2 millones de dólares.
La detención de los acusados, identificados como C. A. G., de 42 años y su esposa C. K. C., de 44, se produjo en las últimas horas a raíz de una causa caratulada como “estafa y asociación ilícita”, investigada por el fiscal Andrés Quintana, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 2 de Pilar.
La denuncia que dio un giro a la causa por estafa
De acuerdo con la información publicada por Pilar a Diario, la causa se inició a partir de una presentación realizada por la Defensoría del Pueblo de Pilar y Autopistas del Sol contra varias agencias de autos, entre ellas, la que pertenecería a los dos detenidos.
La denuncia iniciar acusaba a determinadas concesionarias de exhibir vehículos a la venta ocupando de manera irregular terrenos linderos a la Panamericana, que pertenecen a Vialidad Nacional.
Sin embargo, el caso dio un giro cuando se descubrió que el matrimonio cosechaba más de 20 denuncias de clientes que afirmaban haber pagado por vehículos de alta gama que nunca recibieron. De acuerdo con los reclamos de compradores, habían entregado dólares e incluso vehículos como parte de pago sin recibir las unidades acordadas.
Detenidos en un country de Pilar
A partir de estas acusaciones, a fines de mayo el Juzgado de Garantías N°6 de San Isidro autorizó a la Policía Bonaerense a realizar una serie de allanamientos en agencia, que se ubicaba sobre la colectora de la autopista Panamericana, a la altura del kilómetro 39,5.
Aquel procedimiento culminó con el secuestro de 19 autos de alta gama pertenecientes a la concesionaria denunciada. De acuerdo con la investigación, los vehículos fueron valuados en una cifra total de USD 1.229.200.
De la investigación surgió que C. A. G. ya contaba con antecedentes penales: en 2025 ya había sido procesado por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, en una causa por desobediencia a funcionario público. Además, la Justicia le había dispuesto un embargo de 300 millones de pesos sobre sus bienes.
Finalmente, los dos acusados fueron detenidos en las últimas horas en un barrio cerrado ubicado sobre la traza de la ruta 8. El procedimiento fue llevado adelante por los efectivos de la SubDDI Pilar.
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