Embargaron a la diputada libertaria Lorena Villaverde en una causa por una estafa inmobiliaria en Río Negro
La diputada de LLA Lorena Villaverde no pudo asumir su banca en el Senado tras conocerse que estuvo detenida en Estados Unidos por narcotráfico.
La justicia de Río Negro trabó este jueves un embargo de casi 30 mil dólares a la diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA), Lorena Villaverde, en el marco de una causa en que se la investiga por una presunta estafa inmobiliaria.
Así lo dispuso el juez Cristian Tau Anzoátegui a cargo de la Unidad Jurisdiccional N°5 de la III Circunscripción Judicial en la causa que le inició un vecino de la ciudad de Bariloche por incumplimientos en el desarrollo inmobiliario Tajamar, ubicado en la villa balnearia de Las Grutas.
El conflicto se originó luego de que Villaverde no cumpliera con la entrega de un lote adquirido en ese complejo costero. Al tratarse de una medida cautelar en el fuero civil, la disposición posee un carácter estrictamente preventivo destinado a resguardar un eventual resultado del juicio.
Este fallo suma un nuevo capítulo al frente judicial que afronta la diputada libertaria por la venta de terrenos en Las Grutas. Los reclamos en su contra incluyen demandas civiles y denuncias penales. Son varios los compradores que las denunciaron por dificultades relacionadas con la escrituración, la entrega de los lotes y la provisión de infraestructura básica.
Villaverde ya había sido objeto de otras medidas judiciales de similar tenor. En diciembre de 2025, el juez civil de Bariloche Santiago Morán dispuso el embargo de su dieta parlamentaria y aguinaldo por un monto aproximado de 40,5 millones de pesos. En tanto, en marzo de 2026 se conoció otro embargo preventivo que superaba los 31 millones de pesos, además de otros dictados en 2025 cercanos a los 50 millones de pesos. En la mayoría de estos casos, la Justicia ordenó de manera cautelar el bloqueo de los fondos bancarios de la legisladora.
Villaverde, por su parte, redujo sus apariciones públicas, aunque mantiene activa su presencia en redes sociales, donde continúa defendiendo la gestión del presidente Javier Milei.
El bajo perfil de la legisladora se explica además por la crisis que atravesó a fines de 2025, cuando su postulación al Senado por Río Negro quedó bloqueada tras una impugnación de la oposición, que cuestionó su idoneidad moral y ética a partir de sus antecedentes judiciales en los Estados Unidos, donde quedó envuelta en una causa por narcotráfico y de su vínculo con Claudio Ciccarelli, primo del empresario Federico "Fred" Machado, hoy preso en los Estados Unidos acusado por narcotráfico y lavado de dinero. En la misma trama que había alcanzado semanas antes al entonces candidato José Luis Espert.
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