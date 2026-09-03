Embargaron a la diputada libertaria Lorena Villaverde en una causa por una estafa inmobiliaria en Río Negro

Villaverde, por su parte, redujo sus apariciones públicas, aunque mantiene activa su presencia en redes sociales, donde continúa defendiendo la gestión del presidente Javier Milei.

El bajo perfil de la legisladora se explica además por la crisis que atravesó a fines de 2025, cuando su postulación al Senado por Río Negro quedó bloqueada tras una impugnación de la oposición, que cuestionó su idoneidad moral y ética a partir de sus antecedentes judiciales en los Estados Unidos, donde quedó envuelta en una causa por narcotráfico y de su vínculo con Claudio Ciccarelli, primo del empresario Federico "Fred" Machado, hoy preso en los Estados Unidos acusado por narcotráfico y lavado de dinero. En la misma trama que había alcanzado semanas antes al entonces candidato José Luis Espert.