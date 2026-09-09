Chiche Gelblung, un particular maestro para un incipiente periodista

Martín Sánchez Ocampo, editor de minutouno.com en la redacción de Jean Jaures al 600

Aquella respuesta con la que rompió todo protocolo fue el inicio de una mentoría que marcó a fuego mis primeros pasos en este maravilloso oficio.

Siempre confiando en su staff, Chiche lograba sacar de cada uno de los que integrábamos aquel mítico primer minutouno.com lo mejor.

Con enfoques novedosos y contando historias de fuerte llegada a los usuarios, nuestro portal fue pionero en la publicación de los comentarios de los lectores, lo que democratizó la comunicación y nos permitió tener el pulso de la opinión pública minuto a minuto.

Hoy toca despedir a un periodista que, controversias más controversias menos, fue dueño de un estilo audaz y provocador que dejó su marca indeleble en el sistema de medios argentino.

Mis condolencias a sus familiares y amigos.