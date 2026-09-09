Chiche Gelblung, un particular maestro para un incipiente periodista
El recientemente fallecido periodista fue el primer director de minutouno.com, donde trabajo desde casi su lanzamiento.
Hace casi 20 años, el jefe de la agencia de clipping de medios para la que trabajaba me sorprendía con una tentadora propuesta: “¿Te interesa ingresar a un portal de noticias que está por lanzarse?”. Obviamente mi respuesta fue “Sí”. Era la concreción de mi sueño de estar en una redacción. Sin embargo, aquel superior me aclaró con un tono de desafío: “Lo dirige Chiche Gelblung”. “Ningún problema, será cuestión de adaptarse a su etilo”, contesté.
La primera vez que recibí una directiva de Chiche fue a través del célebre y ya caído en desuso Nextel:
-“¿Quién está ahí?”, consultó en referencia al espacio que había montado en Jean Jaures al 600.
-“Martín Sánchez Ocampo, cómo le va señor Gelblung”, respondí solemnemente.
-“Qué hacés pendejo”, me contestó.
Aquella respuesta con la que rompió todo protocolo fue el inicio de una mentoría que marcó a fuego mis primeros pasos en este maravilloso oficio.
Siempre confiando en su staff, Chiche lograba sacar de cada uno de los que integrábamos aquel mítico primer minutouno.com lo mejor.
Con enfoques novedosos y contando historias de fuerte llegada a los usuarios, nuestro portal fue pionero en la publicación de los comentarios de los lectores, lo que democratizó la comunicación y nos permitió tener el pulso de la opinión pública minuto a minuto.
Hoy toca despedir a un periodista que, controversias más controversias menos, fue dueño de un estilo audaz y provocador que dejó su marca indeleble en el sistema de medios argentino.
Mis condolencias a sus familiares y amigos.
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