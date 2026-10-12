Estafas con Bitcoin en Salta: cayó en Australia un argentino que estaba prófugo desde 2022
Nicolás Mendioroz Juncosa está acusado de presunta estafa con inversiones de más de 170 mil dólares en criptomonedas. Será extraditado.
Tras varios años fuera del país, y luego de una intensa búsqueda internacional, Nicolás Mendioroz Juncosa, un argentino de 37 años que logró permanecer prófugo de la Justicia desde 2022, fue localizado en Australia. En los próximos días será trasladado a la provincia de Salta, donde se lo acusa de presuntas estafas con inversiones en Bitcoin.
Mendioroz Juncosa fue ubicado en el país de Oceanía luego de un intenso trabajo de un grupo de abogados que, tras localizarlo, solicitaron su inmediata detención y su extradición a suelo salteño.
De qué se lo acusa a Nicolás Mendioroz Juncosa
La investigación judicial se originó a partir de denuncias por presuntas maniobras fraudulentas vinculadas con inversiones en criptomonedas. Según el relato de uno de los damnificados, durante 2021 el acusado administraba más de 170.000 dólares que habrían sido destinados a operaciones con Bitcoin.
Los denunciantes aseguran que el dinero que entregaron para las supuestas inversiones, pero nunca lograron recuperarlo y que el acusado estuvo fuera del país durante años sin responder a los requerimientos judiciales.
Mendioroz Juncosa, licenciado en Administración de Empresas según detalla en la red social LinkedIn, se fue de Salta hace cuatro años, previo a la audiencia donde lo iban a imputar por los delitos de estafa y administración fraudulenta. En esa ocasión, circuló la versión de que se había llevado "cientos de miles de dólares sin dejar rastros".
Luego se supo que el sospechoso continuó actuando de la misma manera mientras estuvo fuera del país y cometió delitos en el exterior.
Según indicaron fuentes oficiales, Mendioroz Juncosa fue declarado fugitivo luego de haber dejado la provincia en 2022 y, desde entonces, sobre él pesaba una orden de captura nacional e internacional.
Cuándo extraditan a Nicolás Mendioroz Juncosa
Su localización en Australia permitió reactivar las gestiones para que regrese a Argentina y quede a disposición de los tribunales que llevan adelante la investigación.
Durante el proceso de extradición, la defensa del acusado solicitó que no fuera trasladado detenido y que pudiera regresar por sus propios medios para presentarse ante la Justicia. Como parte de ese planteo, su familia ofreció una propiedad como garantía.
Sin embargo, los denunciantes rechazaron esa alternativa y reclamaron que se mantuvieran las medidas judiciales vigentes. También cuestionaron que el acusado no se hubiera presentado ante las autoridades desde que se inició la búsqueda.
La entrega estará a cargo de las autoridades australianas, que deberán ponerlo a disposición de Interpol para concretar el traslado. Si se cumple el cronograma previsto, Mendioroz Juncosa llegará a Salta el jueves 15 de octubre y quedará bajo la órbita de la Justicia provincial.
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