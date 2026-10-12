Estafas con Bitcoin en Salta: cayó en Australia un argentino que estaba prófugo desde 2022

Luego se supo que el sospechoso continuó actuando de la misma manera mientras estuvo fuera del país y cometió delitos en el exterior.

Según indicaron fuentes oficiales, Mendioroz Juncosa fue declarado fugitivo luego de haber dejado la provincia en 2022 y, desde entonces, sobre él pesaba una orden de captura nacional e internacional.

Cuándo extraditan a Nicolás Mendioroz Juncosa

Poder Judicial de Salta

Su localización en Australia permitió reactivar las gestiones para que regrese a Argentina y quede a disposición de los tribunales que llevan adelante la investigación.

Durante el proceso de extradición, la defensa del acusado solicitó que no fuera trasladado detenido y que pudiera regresar por sus propios medios para presentarse ante la Justicia. Como parte de ese planteo, su familia ofreció una propiedad como garantía.

Sin embargo, los denunciantes rechazaron esa alternativa y reclamaron que se mantuvieran las medidas judiciales vigentes. También cuestionaron que el acusado no se hubiera presentado ante las autoridades desde que se inició la búsqueda.

La entrega estará a cargo de las autoridades australianas, que deberán ponerlo a disposición de Interpol para concretar el traslado. Si se cumple el cronograma previsto, Mendioroz Juncosa llegará a Salta el jueves 15 de octubre y quedará bajo la órbita de la Justicia provincial.