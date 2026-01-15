Estallan las redes sociales: los primeros memes por el masivo apagón en el AMBA
Un gran número de barrios de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires está sin luz y los internautas no dudaron en volcar su frustración en X.
Este jueves 15 de enero, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sufrió un apagón masivo que afectó y sigue afectando a más de 800.000 usuarios. El corte se produjo pasadas las 14:30 en medio de una ola de calor agobiante con sensaciones térmicas que superaron los 36°.
Según informaron fuentes oficiales de la Secretaría de Energía, el apagón se debió a la salida de servicio de cuatro líneas de alta tensión (220 kV) en el tramo Morón-Rodríguez. Esto provocó una pérdida instantánea de unos 3.000 MW de potencia.
Aunque el problema principal se originó en la red de Edenor, el sistema interconectado arrastró a miles de usuarios de Edesur también.
Ante esto, los internautas no dudaron en reaccionar en redes sociales con los siempre creativos memes. Mirá.
Los memes por el masivo apagón en AMBA
