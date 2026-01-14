Insólito: se prendió fuego un carrito de panchos en Mar del Plata y lo metieron al mar para apagarlo
El llamativo episodio tuvo lugar en las últimas horas en las playas de La Feliz y no demoró en viralizarse en redes sociales. Mirá el momento.
Este es uno de esos episodios que parecen sacados de una película de comedia, pero que realmente ocurrió en las playas de Mar del Plata en las últimas horas. El llamativo incidente ocurrió en una de las playas más concurridas del centro, cuando un vendedor ambulante de panchos y hamburguesas sufrió un desperfecto con la garrafa de su carro.
En cuestión de segundos, el fuego comenzó a salir de forma intensa, generando pánico entre los turistas que estaban a pocos metros. Ante el riesgo de una explosión en una zona saturada de gente, el vendedor, con la ayuda de algunos bañistas y guardavidas, decidió arrastrar el carro encendido directamente hacia la orilla y luego lo adentró como pudo en el mar, para luego volcarlo e intentar frenar las llamas. "¡Salí, salí!", le gritaban desde afuera a uno de los hombres.
Las imágenes captadas por los teléfonos de los veraneantes muestran el carro envuelto en llamas y una densa columna de humo negro mientras era empujado hacia el agua. Una vez que el carro entró en contacto con las olas, el fuego se sofocó rápidamente.
Los guardavidas intervinieron para asegurar la zona y enfriar la garrafa para evitar que la presión provocara un desastre mayor.
Afortunadamente, no se reportaron heridos, aunque el trabajador perdió la totalidad de su mercadería y sufrió daños importantes en su estructura de trabajo.
El episodio causó un gran revuelo en las redes sociales, donde muchos usuarios recordaron inmediatamente el antecedente de hace unos años en La Perla, bautizando el hecho como el "Panchero 2.0". Finalmente, el operativo terminó con la remoción del carro del agua una vez que fue seguro manipularlo.
