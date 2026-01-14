Insólito: se prendió fuego un carrito de panchos en Mar del Plata y lo metieron al mar para apagarlo

En cuestión de segundos, el fuego comenzó a salir de forma intensa, generando pánico entre los turistas que estaban a pocos metros. Ante el riesgo de una explosión en una zona saturada de gente, el vendedor, con la ayuda de algunos bañistas y guardavidas, decidió arrastrar el carro encendido directamente hacia la orilla y luego lo adentró como pudo en el mar, para luego volcarlo e intentar frenar las llamas. "¡Salí, salí!", le gritaban desde afuera a uno de los hombres.