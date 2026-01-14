Lali Espósito y el “no al casamiento” que terminó en sí: la respuesta viral que encendió las redes

Lejos de esquivar la observación, Lali contestó con una sola palabra, cargada de ironía y complicidad: “Igual”.

Same — Lali (@lalioficial) January 14, 2026

La respuesta selló el tono de toda la historia: la artista es consciente del cambio de postura y se lo toma con humor. De hecho, muchos recordaron que meses atrás, durante un show en Vélez, Lali había salido vestida de novia y había lanzado un ramo al público como parte de la puesta en escena, un gesto que hoy varios leen como una divertida y muy acertada premonición.