Lali Espósito y el “no al casamiento” que terminó en sí: la respuesta viral que encendió las redes
El compromiso con Pedro Rosemblat desató festejos, bromas y un ida y vuelta entre fanáticos que se volvió furor.
El anuncio del casamiento entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat sacudió al mundo del espectáculo y convirtió las redes sociales en una verdadera fiesta virtual. La noticia, que se conoció este miércoles, generó miles de mensajes de afecto, chistes y también algunos comentarios filosos. Uno de ellos se volvió viral en minutos y tuvo una respuesta directa de la protagonista.
El impacto fue mayor porque, no hace tanto, la cantante había sido categórica respecto al matrimonio. En septiembre de 2025, durante una entrevista televisiva, Lali había dicho que casarse no estaba dentro de sus planes. Sin embargo, el tiempo y la consolidación de la relación con Rosemblat parecen haber cambiado el panorama: mayor exposición pública, proyectos compartidos y un vínculo cada vez más fuerte marcaron el camino hacia este giro inesperado.
La confirmación oficial llegó desde Brasil, donde la pareja se encuentra disfrutando de unos días de descanso. A través de Instagram, compartieron una serie de imágenes acompañadas por una frase breve y directa: “Nos casamos”.
En las fotos se la ve a Lali sonriente, luciendo un delicado anillo de oro con dos piedras, además de escenas de playa, brindis y momentos de intimidad que reflejan complicidad y felicidad.
Pero el momento más comentado ocurrió en X (ex Twitter), cuando un usuario escribió: “La persona que JAMÁS pensé que se iba a casar. No entiendo nada”.
Lejos de esquivar la observación, Lali contestó con una sola palabra, cargada de ironía y complicidad: “Igual”.
La respuesta selló el tono de toda la historia: la artista es consciente del cambio de postura y se lo toma con humor. De hecho, muchos recordaron que meses atrás, durante un show en Vélez, Lali había salido vestida de novia y había lanzado un ramo al público como parte de la puesta en escena, un gesto que hoy varios leen como una divertida y muy acertada premonición.
