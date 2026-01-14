Cayó el bloqueo de Nicolás Maduro a X y en Venezuela vuelven a tener acceso a esa red social
Delcy Rodríguez, en su rol de presidenta encargada, volvió a tener actividad en la plataforma para informar que "retomamos contacto por esta vía".
Tras casi 18 meses de la restricción aplicada por la administración de Nicolás Maduro contra la plataforma X (antes Twitter), la presidenta encargada Delcy Rodríguez volvió a utilizar su perfil para informar que "retomamos contacto por esta vía".
A través de una publicación, la funcionaria manifestó: "Retomamos contacto por esta vía. Venezuela sigue de pie, con fortaleza y conciencia histórica. ¡Sigamos unidos, avanzando por la tranquilidad económica, la justicia social y el Estado de bienestar en el que merecemos encontrarnos!".
Este retorno se produce poco después de que Diosdado Cabello, ministro del Interior, publicara en la misma red el regreso de los voceros gubernamentales a la plataforma. Cabe recordar que el acceso a X fue suspendido en agosto de 2024, en medio de las tensiones derivadas de los resultados de las elecciones presidenciales de julio de ese año.
En el momento del bloqueo, Maduro —quien actualmente se encuentra preso en Nueva York— justificó la medida alegando que "Elon Musk (dueño de ese sitio) incita al odio, a la guerra civil, a la muerte, al enfrentamiento entre venezolanos". Dicha confrontación surgió luego de que el empresario afirmara que "el país sudamericano se merece algo mucho mejor" y describiera al dirigente como alguien "que no es un buen tipo".
Qué escribió Diosdado Cabello en X
A través de su perfil oficial en la plataforma X, Diosdado Cabello aprovechó para dirigir un mensaje de respaldo tanto a la población venezolana como a los observadores internacionales atentos a la situación de la nación.
En su publicación, el ministro expresó: "Paso por aquí a darle un gran abrazo a los hermanos y hermanas de Venezuela y el mundo que han estado pendientes del tema de nuestro país, vamos a retomar esta vía para comunicarnos, pendientes", cerrando su intervención con la frase: "Nosotros venceremos".
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario