Este miércoles se podrá viajar gratis en el subte porteño: a qué hora y en qué líneas

La medida de fuerza se extenderá entre las 7 y las 8 del miércoles, 28 de enero, en respuesta a la decisión de Emova, la empresa concesionaria del servicio de subte, que resolvió echar a Araceli Pintos, una trabajadora de la Línea B que denunció que fue víctima de acoso, violencia laboral y discriminación por parte de un oficial de la Policía de la Ciudad.