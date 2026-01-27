Este miércoles se podrá viajar gratis en el subte porteño: a qué hora y en qué líneas
Los metrodelegados anunciaron que a las 7 de la mañana levantarán los molinetes de la estación Lacroze de la línea B en rechazo al despido de una trabajadora.
La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y el Premetro (AGTSyP), de la que forman parte los metrodelegados, anunció en las últimas horas su intención de liberar los molinetes de la estación Lacroze de la línea B en protesta por el despido de una trabajadora.
La medida de fuerza se extenderá entre las 7 y las 8 del miércoles, 28 de enero, en respuesta a la decisión de Emova, la empresa concesionaria del servicio de subte, que resolvió echar a Araceli Pintos, una trabajadora de la Línea B que denunció que fue víctima de acoso, violencia laboral y discriminación por parte de un oficial de la Policía de la Ciudad.
Pintos denunció formalmente al oficial de la Policía de la Ciudad pero su empleador, Emova, señaló que la medida de fuerza del miércoles es el "responde a la decisión de no incorporar de manera efectiva a una empleada tras su período de prueba por reiterados incumplimientos en sus tareas".
"La empresa cumplió con todas las instancias posibles para evitar dicha situación", concluyó la concesionaria al dejar en claro que las medidas de fuerza más recientes son una maniobra del gremio.
Mientras tanto, metrodelegados señalaron en un mensaje público que el policía acosador "sigue aun hoy en el ámbito del subte", y denunciaron que "esta situación que se da en el marco de un avance de las prácticas persecutorias, violatorias del convenio colectivo y de las normativas vigentes constituye un hecho profundamente discriminatorio e ilegal y contrario a las leyes de igualdad y genero que hipócritamente Emova dice defender".
En este sentido, volvieron a exigir el fin del asbesto en la red del subterráneo, se refirieron a la muerte de empleados a raíz de lo que consideraron una "crisis sanitaria" y hablaron de "la ausencia de inversión y mantenimiento" en el servicio.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario