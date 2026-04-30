Uno por uno, cómo funcionarán los servicios públicos en la Ciudad durante el Día del Trabajador

Debe tenerse en cuenta, además, que las empresas de colectivos también ajustarán sus frecuencias, que este viernes serán similares a las utilizadas durante los domingos.

Circulación y peajes: cómo funcionará durante el Día del Trabajador

El estacionamiento estará permitido en avenidas y calles donde normalmente está prohibido y no regirá el estacionamiento medido, manteniéndose las restricciones habituales en sectores específicos como carriles de Metrobús, ciclovías y calles de convivencia, donde la circulación de vehículos motores está prohibida durante las 24 horas.

Los peajes operarán bajo esquema de fin de semana, con horarios pico definidos entre las 11 y las 15 en sentido hacia Provincia y de 17 a 21 hacia la Capital.

Recolección de residuos: cómo funcionará durante el Día del Trabajador

El servicio de recolección de residuos funcionará con normalidad.

recoleccion de residuos feriado

Administración pública: cómo funcionará durante el Día del Trabajador

En cuanto a la administración pública, no habrá atención en la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos ni en la Dirección General de Rentas, así como tampoco en las sedes comunales. El Registro Civil permanecerá cerrado, con la única excepción de una guardia para defunciones que funcionará entre las 8 y las 12.

En ese sentido, se indicó que los cementerios tendrán un esquema especial: las inhumaciones se realizarán entre las 7.30 y las 14, con recepción de trámites hasta las 13 e inicio de la última inhumación a las 13.30.

También permanecerán cerradas dependencias vinculadas a trámites, como el registro de licencias de conducir, la pista de aprendizaje, las plantas de Verificación Técnica Vehicular y la Dirección General de Infracciones.

Seguridad y emergencias: cómo funcionará durante el Día del Trabajador

En materia de seguridad, la Policía de la Ciudad, los Bomberos y las líneas de emergencia 911 y 103 mantendrán guardias activas durante todo el día, al igual que servicios como Defensa Civil, Guardia de Auxilio y áreas de logística.

Esparcimiento

teatro colon feriado

La mayoría de los espacios públicos y culturales permanecerán cerrados, como el Jardín Botánico Carlos Thays, el Ecoparque, la Reserva Ecológica Costanera Sur, la Reserva Ecológica Costanera Norte ni la Reserva Ecológica Lago Lugano. Tampoco habrá actividad en museos, centros culturales ni en el Teatro Colón.

Finalmente, el gobierno porteño informó algunas bibliotecas públicas abrirán sus puertas, como Reina Batata, Parque de la Estación, Ricardo Güiraldes y la Casa de la Lectura y Escritura.