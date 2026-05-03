Aumentan los boletos de colectivo y subte desde mayo y crece el impacto en el bolsillo
Las tarifas de los medios de transporte aumentarán un 5,4% desde este lunes y ya superan ampliamente la inflación interanual.
A partir de este lunes 4 de mayo, viajar en transporte público será más costoso en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Tanto colectivos como subtes aplicarán una actualización del 5,4%, en línea con el esquema vigente en la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires.
Con este ajuste, el boleto de subte pasará a costar $1.490,36, según el nuevo cuadro tarifario. En el caso de los colectivos, el tramo mínimo en la Ciudad —para recorridos de hasta 3 kilómetros— se ubicará en $753,86, mientras que en territorio bonaerense ascenderá a $918,35, manteniendo la brecha entre ambas jurisdicciones.
El aumento se suma a una tendencia sostenida: en el último año, el transporte urbano de pasajeros acumuló un alza del 39,47% en la Provincia y del 27,01% en la Ciudad, porcentajes que superan la inflación del mismo período. Como contracara, se registra una caída en la demanda: -11% en marzo y -21% en abril.
En este contexto, el rubro transporte se posiciona como uno de los principales factores de presión sobre el costo de vida. Solo en marzo, las tarifas subieron 4,1%, por encima del promedio inflacionario general, afectando especialmente a los hogares que dependen del transporte público para sus actividades diarias.
De acuerdo con datos del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-CONICET), en marzo una familia tipo del AMBA destinó en promedio $101.026 mensuales al transporte público. La mayor parte de ese gasto corresponde a viajes en colectivo, que siguen siendo el medio más utilizado en la región.
La combinación de aumentos tarifarios y la reducción progresiva de subsidios sigue tensionando los ingresos familiares, en un escenario donde moverse cada día implica un esfuerzo económico cada vez mayor.
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