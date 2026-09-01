Estudiantes realizaron un "Librazo" para exigir que el Gobierno aplique la Ley de Financiamiento Universitario
La convocatoria fue impulsada por la organización estudiantil ¡Ya Basta! y reunió a estudiantes de distintas facultades de la UBA y colegios preuniversitarios en defensa de la universidad y la ciencia.
Estudiantes de distintas facultades de la UBA y de colegios preuniversitarios realizaron este lunes un "Librazo" en Caballito en defensa de la educación pública y la ciencia, y reclamaron el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
A partir de las 18, y con un libro en la mano, los estudiantes se movilizaron desde la sede de Filosofía y Letras de la UBA hasta la intersección de Acoyte y Rivadavia, donde confluyeron alumnos de otras facultades y colegios preuniversitarios.
La convocatoria fue impulsada por la organización estudiantil ¡Ya Basta!, que denunciaron que el Gobierno nacional lleva más de 300 días sin aplicar la Ley de Financiamiento Universitario.
En un video difundido en redes sociales para convocar a la movilización, una estudiante cuestionó la propuesta salarial realizada por la administración libertaria a los docentes: "Milei propuso un 3% de aumento para los trabajadores universitarios, es una provocación. 3% es lo que Karina le robó a las personas con discapacidad".
Nuevo paro nacional universitario: docentes exigen salarios dignos y la aplicación de la Ley de Financiamiento
Los docentes de las universidades nacionales realizarán este miércoles 2 de septiembre un nuevo paro nacional en reclamo de una recomposición salarial y del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
La medida fue ratificada luego de que este martes fracasara la reunión paritaria entre el Gobierno nacional y los gremios del sector. El Ejecutivo ofreció un aumento del 3% para los salarios de septiembre, propuesta que fue rechazada por considerarla insuficiente frente al deterioro acumulado de los ingresos.
El reclamo central apunta a recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años y, según datos difundidos por las organizaciones universitarias, los salarios deberían incrementarse un 31,2% para recuperar el nivel de noviembre de 2023. A julio de 2026, la inflación acumulada desde entonces habría alcanzado el 328,8%, mientras que los salarios universitarios aumentaron un 226,8%, una diferencia de 102 puntos porcentuales.
Desde CONADU Histórica plantearon en la reunión paritaria la necesidad de una recomposición de lo perdido y de establecer una garantía salarial hacia adelante, con actualizaciones mensuales que, como mínimo, acompañen la inflación. Sin embargo, la propuesta oficial se limitó al 3% para septiembre y no incluyó mecanismos de recuperación del atraso acumulado.
Qué reclaman los docentes universitarios
La jornada de protesta contempla una serie de demandas vinculadas tanto a la cuestión salarial como al financiamiento del sistema universitario. Entre ellas se destacan:
- La recomposición salarial y el pago de salarios adeudados.
- La restitución del FONID.
- La actualización de la garantía salarial.
- Fondos para capacitación.
- El cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
- La actualización de los recursos destinados al funcionamiento de las universidades.
Además, el conflicto se desarrolla en medio del reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. A pesar de haber sido votada cuatro veces por el Congreso y de la decisión judicial sobre su cumplimiento, los gremios advierten que la administración libertaria sigue sin garantizar los recursos y que la situación presupuestaria afecta tanto el funcionamiento de las instituciones como las condiciones laborales de sus trabajadores.
El antecedente
En junio, el Gobierno había acordado con parte de las federaciones un incremento del 21,33% sobre los salarios de junio y otro 3% para octubre, además de una actualización del 21,33% en la garantía salarial y la convocatoria a nuevas reuniones paritarias cada tres meses. El acuerdo también contemplaba aumentos para los gastos de funcionamiento de las universidades y para las becas Manuel Belgrano.
Sin embargo, CONADU Histórica rechazó posteriormente ese esquema y profundizó el plan de lucha al considerar que no permitía recuperar la pérdida salarial acumulada.
Tras el nuevo fracaso de la negociación paritaria, los docentes universitarios concretarán el paro nacional de este miércoles. Además, los gremios anticiparon que podrían definir nuevas medidas de fuerza si no hay avances en la discusión salarial.
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