Estudiantes realizaron un "Librazo" para exigir que el Gobierno aplique la Ley de Financiamiento Universitario

La medida fue ratificada luego de que este martes fracasara la reunión paritaria entre el Gobierno nacional y los gremios del sector. El Ejecutivo ofreció un aumento del 3% para los salarios de septiembre, propuesta que fue rechazada por considerarla insuficiente frente al deterioro acumulado de los ingresos.

El reclamo central apunta a recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años y, según datos difundidos por las organizaciones universitarias, los salarios deberían incrementarse un 31,2% para recuperar el nivel de noviembre de 2023. A julio de 2026, la inflación acumulada desde entonces habría alcanzado el 328,8%, mientras que los salarios universitarios aumentaron un 226,8%, una diferencia de 102 puntos porcentuales.

Desde CONADU Histórica plantearon en la reunión paritaria la necesidad de una recomposición de lo perdido y de establecer una garantía salarial hacia adelante, con actualizaciones mensuales que, como mínimo, acompañen la inflación. Sin embargo, la propuesta oficial se limitó al 3% para septiembre y no incluyó mecanismos de recuperación del atraso acumulado.

Qué reclaman los docentes universitarios

La jornada de protesta contempla una serie de demandas vinculadas tanto a la cuestión salarial como al financiamiento del sistema universitario. Entre ellas se destacan:

La recomposición salarial y el pago de salarios adeudados.

La restitución del FONID.

La actualización de la garantía salarial.

Fondos para capacitación.

El cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La actualización de los recursos destinados al funcionamiento de las universidades.

Además, el conflicto se desarrolla en medio del reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. A pesar de haber sido votada cuatro veces por el Congreso y de la decisión judicial sobre su cumplimiento, los gremios advierten que la administración libertaria sigue sin garantizar los recursos y que la situación presupuestaria afecta tanto el funcionamiento de las instituciones como las condiciones laborales de sus trabajadores.

El antecedente

En junio, el Gobierno había acordado con parte de las federaciones un incremento del 21,33% sobre los salarios de junio y otro 3% para octubre, además de una actualización del 21,33% en la garantía salarial y la convocatoria a nuevas reuniones paritarias cada tres meses. El acuerdo también contemplaba aumentos para los gastos de funcionamiento de las universidades y para las becas Manuel Belgrano.

Sin embargo, CONADU Histórica rechazó posteriormente ese esquema y profundizó el plan de lucha al considerar que no permitía recuperar la pérdida salarial acumulada.

Tras el nuevo fracaso de la negociación paritaria, los docentes universitarios concretarán el paro nacional de este miércoles. Además, los gremios anticiparon que podrían definir nuevas medidas de fuerza si no hay avances en la discusión salarial.