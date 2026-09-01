Nuevo paro nacional universitario: docentes exigen salarios dignos y la aplicación de la Ley de Financiamiento

La recomposición salarial y el pago de salarios adeudados.

La restitución del FONID.

La actualización de la garantía salarial.

Fondos para capacitación.

El cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La actualización de los recursos destinados al funcionamiento de las universidades.

Además, el conflicto se desarrolla en medio del reclamo por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. A pesar de haber sido votada cuatro veces por el Congreso y de la decisión judicial sobre su cumplimiento, los gremios advierten que la administración libertaria sigue sin garantizar los recursos y que la situación presupuestaria afecta tanto el funcionamiento de las instituciones como las condiciones laborales de sus trabajadores.

El antecedente

En junio, el Gobierno había acordado con parte de las federaciones un incremento del 21,33% sobre los salarios de junio y otro 3% para octubre, además de una actualización del 21,33% en la garantía salarial y la convocatoria a nuevas reuniones paritarias cada tres meses. El acuerdo también contemplaba aumentos para los gastos de funcionamiento de las universidades y para las becas Manuel Belgrano.

Sin embargo, CONADU Histórica rechazó posteriormente ese esquema y profundizó el plan de lucha al considerar que no permitía recuperar la pérdida salarial acumulada.

Tras el nuevo fracaso de la negociación paritaria, los docentes universitarios concretarán el paro nacional de este miércoles. Además, los gremios anticiparon que podrían definir nuevas medidas de fuerza si no hay avances en la discusión salarial.