Explosión en Merlo: directora del hospital confirmó que Thiago tuvo hundimiento de cráneo y será intervenido
El joven de 18 años permanece en estado grave. Otros tres hombres también resultaron heridos por quemaduras.
El incendio que se generó en el depósito de garrafas de Mariano Acosta, partido de Merlo, causando un saldo de al menos cuatro heridos, dos de gravedad.
Luego la directora del Hospital Eva Perón de Merlo, Sandra Caravajal, contó que allí llegaron cinco heridos. Uno de ellos es un joven de 18 años, que esta mañana estaba ingresando a quirófano con hundimiento de cráneo. "Es el chico que lamentablemente tuvo la caída de la garrafa y ahora entra a neurocirugía. Tiene una fractura con hundimiento", detalló.
"Le van hacer un a neurocirugia. Estaba conciente cuando llegó", manifestó Caravajal en diálogo con la prensa.
Asimismo, la doctora contó que los otros heridos son tres hombres con quemaduras de segundo grado y además precisó que dos bomberos recibieron atención por inhalación de humo y oya recibieron el alta.
Cómo se habría originado la explosión del depósito de garrafas
De acuerdo al testimonio de uno de los trabajadores, el incendio se habría iniciado cuando se conectó una pava eléctrica en un contexto donde había una posible pérdida de gas en el lugar.
Esa combinación habría provocado una explosión inicial que derivó en el incendio y las posteriores detonaciones. El propio trabajador sufrió quemaduras de gravedad en el cuello y las manos.
Tras el alerta, varias dotaciones de bomberos trabajaron en el lugar para controlar las llamas, que comenzaron en el depósito y se extendieron a una vivienda lindera.
Las explosiones y los elementos que salieron despedidos por el aire generaron escenas de temor en toda la zona.
El dueño quedó demorado
El propietario del depósito fue identificado comoÓscar Adrián Benítez, de 48 años, quien se dedica a la compra y venta de tubos de gas. Quedó demorado y a disposición de la Justicia.
La causa fue caratulada como “incendio” y quedó en manos de la UFI N° 2 de Morón, a cargo del fiscal Cappello, quien ordenó la realización de peritajes para determinar las causas del hecho.
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