Explosión en Merlo: directora del hospital confirmó que Thiago tuvo hundimiento de cráneo y será intervenido

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Cómo se habría originado la explosión del depósito de garrafas

De acuerdo al testimonio de uno de los trabajadores, el incendio se habría iniciado cuando se conectó una pava eléctrica en un contexto donde había una posible pérdida de gas en el lugar.

Esa combinación habría provocado una explosión inicial que derivó en el incendio y las posteriores detonaciones. El propio trabajador sufrió quemaduras de gravedad en el cuello y las manos.

Tras el alerta, varias dotaciones de bomberos trabajaron en el lugar para controlar las llamas, que comenzaron en el depósito y se extendieron a una vivienda lindera.

Las explosiones y los elementos que salieron despedidos por el aire generaron escenas de temor en toda la zona.

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El dueño quedó demorado

El propietario del depósito fue identificado comoÓscar Adrián Benítez, de 48 años, quien se dedica a la compra y venta de tubos de gas. Quedó demorado y a disposición de la Justicia.

La causa fue caratulada como “incendio” y quedó en manos de la UFI N° 2 de Morón, a cargo del fiscal Cappello, quien ordenó la realización de peritajes para determinar las causas del hecho.





