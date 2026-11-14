Vecinos, allegados familiares reclamaron justicia por las víctimas de la explosión en Remedios de Escalada
Cientos de personas realizaron una manifestación para exigir el esclarecimiento del hecho que se cobró la vida de una persona y varios heridos graves. También pidieron por la aparición del operario Marcelo García.
Cientos de personas se reunieron este sábado en Remedios de Escalada para reclamar por las víctimas de le explosión ocurrida en la mañana del viernes último en esa localidad del partido de Lanús, que hasta ahora dejó como saldo un muerto, un desaparecido y varias personas heridas de gravedad.
El dolor y la incertidumbre de vecinos, familiares y allegados de las víctimas se hicieron protagonistas en las calles con una concentración para exigir justicia y reclamar avances en la investigación judicial.
Sobre todo, por la aparición de Marcelo García, el operario de Metrogas de 47 años que desde el momento del siniestro ocurrido en la intersección de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, donde se encontraba trabajando, se desconoce su paradero y situación.
Durante la movilización realizada en la tarde de este sábado, los manifestantes expresaron su preocupación por las circunstancias que rodearon el hecho y pidieron que se determinen todas las responsabilidades vinculadas a la tragedia.
Con pancartas, aplausos y consignas, los asistentes recordaron a las personas afectadas por la explosión y reclamaron respuestas de las autoridades. Incluso con carteles que rezaban “Buscamos a Marcelo García”, pidiendo que las tareas para dar con su paradero no deben detenerse y que las familias necesitan certezas después de jornadas marcadas por la angustia y la espera.
La concentración se desarrolló en un clima de profundo recogimiento pero también de bronca y angustia, mientras la causa continúa avanzando con diferentes peritajes y medidas destinadas a establecer el origen de la explosión y las condiciones en que se produjo.
Los resultados de esas actuaciones serán clave para determinar eventuales responsabilidades y esclarecer una tragedia que deja una profunda huella en la comunidad de Remedios de Escalada, donde el reclamo de justicia y la esperanza de encontrar a la persona desaparecida siguen siendo los ejes centrales de una localidad que busca respuestas.
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