Vecinos, allegados familiares reclamaron justicia por las víctimas de la explosión en Remedios de Escalada

La concentración se desarrolló en un clima de profundo recogimiento pero también de bronca y angustia, mientras la causa continúa avanzando con diferentes peritajes y medidas destinadas a establecer el origen de la explosión y las condiciones en que se produjo.

Los resultados de esas actuaciones serán clave para determinar eventuales responsabilidades y esclarecer una tragedia que deja una profunda huella en la comunidad de Remedios de Escalada, donde el reclamo de justicia y la esperanza de encontrar a la persona desaparecida siguen siendo los ejes centrales de una localidad que busca respuestas.