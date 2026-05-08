Expulsan a cinco ciudadanos chinos tras ser atrapados con documentos falsos en Jujuy
Efectivos de Gendarmería Nacional descubrieron la maniobra durante un operativo de control. Qué descubrieron durante el procedimiento.
Cinco ciudadanos chinos serán expulsados del país luego de que se detectara que circulaban con documentación irregular. Fueron detenidos en Jujuy gracias a un operativo realizado por efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina sobre la Ruta Nacional 34.
Todo ocurrió en horas de la noche en el paraje Chalicán, cuando personal del Escuadrón 60 “San Pedro” detuvo dos vehículos que funcionaban como remises y que se dirigían hacia la ciudad jujeña de Perico. Lo que parecía un control rutinario terminó derivando en una intervención judicial luego de que los gendarmes encontraran varias inconsistencias en la documentación de los pasajeros.
Según informaron fuentes oficiales, los cinco ciudadanos extranjeros, todos mayores de edad, presentaron Documentos Nacionales de Identidad (DNI) argentinos que en realidad pertenecían a otras personas. A partir de esa situación, los efectivos profundizaron la inspección y revisaron también los documentos de viaje.
Durante el exhaustivo control, los agentes constataron que los pasaportes no contaban con los sellos migratorios correspondientes, por lo que no existían registros de un ingreso legal al territorio argentino.
Ante esta irregularidad, se dio intervención inmediata a la Unidad Fiscal Federal de Jujuy. Desde la fiscalía se ordenó avanzar con las actuaciones judiciales y coordinar el procedimiento con la Dirección Nacional de Migraciones para definir los pasos a seguir respecto de la situación de los cinco ciudadanos chinos.
El operativo se desarrolló sobre uno de los corredores más transitados del norte argentino y generó movimiento en la zona durante varias horas, mientras se realizaban las verificaciones correspondientes de identidad y documentación.
De acuerdo con lo dispuesto por las autoridades, los ciudadanos chinos serán expulsados del país a través del Paso Fronterizo Internacional de Aguas Blancas, ubicado en la provincia de Salta, uno de los cruces más utilizados en el norte argentino.
Mientras avanza la investigación, las autoridades intentan determinar cómo ingresaron a Argentina y si existen más personas involucradas en la maniobra.
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