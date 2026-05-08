Expulsan a cinco ciudadanos chinos tras ser atrapados con documentos falsos en Jujuy

El operativo se desarrolló sobre uno de los corredores más transitados del norte argentino y generó movimiento en la zona durante varias horas, mientras se realizaban las verificaciones correspondientes de identidad y documentación.

De acuerdo con lo dispuesto por las autoridades, los ciudadanos chinos serán expulsados del país a través del Paso Fronterizo Internacional de Aguas Blancas, ubicado en la provincia de Salta, uno de los cruces más utilizados en el norte argentino.

Mientras avanza la investigación, las autoridades intentan determinar cómo ingresaron a Argentina y si existen más personas involucradas en la maniobra.