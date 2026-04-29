Vaca Narvaja: "El mundo dejó de ser un mercado y volvió a ser un campo de disputa; mientras Brasil industrializa, Argentina se desarma"

En ese contexto, explicó que el mundo ya no funciona bajo las reglas clásicas de la globalización: “Hoy no alcanza con producir más barato; no alcanza con invertir donde hay mejores retornos; no alcanza con vender donde hay demanda. Las decisiones empresarias incorporan variables geopolíticas: seguridad de suministro, acceso a mercados, estabilidad política y financiamiento estratégico”.

Señaló que esta transformación se expresa en hechos concretos como“la redefinición de la matriz energética europea, la disputa global por semiconductores, los subsidios industriales en EE.UU. y Asia y el uso creciente de barreras regulatorias en el comercio internacional”. “La interdependencia ya no es un factor de estabilidad: es un instrumento de presión”, opinó Vaca Narvaja.

China y Asia: donde está el crecimiento

Vaca Narvaja destacó que más del 60% del crecimiento global proviene de economías emergentes y que Asia concentra el dinamismo central del sistema. En ese contexto, China ocupa un rol clave, tras haber incorporado a más de 800 millones de personas al desarrollo.

También remarcó el peso creciente de los BRICS, que representan cerca del 45% de la población mundial y una proporción cada vez mayor del producto global. “Los mercados que van a traccionar la demanda global ya no son los mismos que hace veinte años”, dijo el ex diplomático.

Modelos de desarrollo: el Estado como organizador

En su intervención, Vaca Narvaja incorporó ejemplos internacionales para subrayar que el desarrollo no es espontáneo: “No hay países que se hayan desarrollado sin Estado. La diferencia no es entre Estado o mercado, sino entre Estados que organizan el desarrollo y Estados que lo abandonan”

En ese marco, señaló tres casos paradigmáticos: Corea del Sur, donde el Estado articuló financiamiento y sector privado para construir conglomerados industriales como Samsung, Hyundai y LG, obligados a competir globalmente; Irlanda, que a través de IDA Ireland diseñó una estrategia para atraer inversiones de empresas como Intel, Google y Apple; y Singapur, que bajo el liderazgo de Lee Kuan Yew consolidó un modelo de regulación estratégica, con fuerte presencia estatal en tierra, vivienda y sectores clave, apoyado en instrumentos como Temasek Holdings y GIC.

“Corea desarrolló industria nacional, Irlanda atrajo capital global y Singapur organizó el mercado con regulación inteligente. Tres caminos distintos, un mismo principio: el desarrollo fue diseñado”, remarcó.

Argentina: fragmentación y subrepresentación

En la Expo EFI 2026, en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, Vaca Narvaja fue crítico sobre la inserción internacional del país: “Argentina no está afuera del mundo: está mal insertada en el mundo”.

Indicó que el coeficiente exportador argentino se mantiene en torno al 15%, muy por debajo de países comparables, y que existe una baja integración en cadenas globales de valor. “El problema argentino no es sólo macroeconómico: es un problema de inserción internacional”

Por eso, el ex embajador convocó a los presentes a tener “una política exterior para producir” y propuso redefinir el rol de la Cancillería: “La política exterior debe transformarse en una política de desarrollo”, dijo Vaca Narvaja, quien planteó que funcione como un verdadero Ministerio de Comercio Exterior, orientado a abrir mercados, atraer inversiones y acompañar al sector productivo.

China como oportunidad estratégica

Finalmente, Vaca Narvaja remarcó el potencial del vínculo con China al señalar que “no es solo un socio comercial: es una plataforma de desarrollo” e indicó que el país asiático ofrece financiamiento, infraestructura, demanda y escala en sectores clave como energía, minería e industria.

“La relación con China –dijo el ex embajador— puede ser un motor de desarrollo para la Argentina, pero sólo cuando existe una estrategia nacional clara. Sin estrategia, genera dependencia; con estrategia, genera desarrollo”

“En el mundo que se está configurando, los países que no organizan su inserción terminan siendo organizados por otros”, remarcó Vaca Narvaja.