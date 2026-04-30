Escalofriante amenaza de la mafia china a un supermercado de Mar del Plata: "Si abrís el local, te matamos"

Así pintaron las amenazas en un supermercado chino

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Los investigadores realizaron tareas de inteligencia que incluyeron el análisis de cámaras de seguridad, seguimientos encubiertos y la identificación de un vehículo sospechoso: una camioneta Toyota Hilux SW4 negra en la que se desplazaban los presuntos autores de las amenazas.

Quiénes son los detenidos por amenazas en Mar del Plata

Con esos elementos, la Justicia autorizó allanamientos que se concretaron en las últimas horas en un comercio ubicado en la calle Cerrito al 300, a unas seis cuadras del lugar de la amenaza. Allí fueron detenidos Ni Fei, de 38 años, y Liao Deping, de 36, ambos de nacionalidad china y con documentos argentinos.

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Durante el operativo, los efectivos policiales encontraron una valija con 184 millones de pesos en efectivo, dos pistolas calibre 9 milímetros marca Pietro Beretta con sus cargadores y 13 municiones, además de teléfonos celulares y las prendas que habrían sido utilizadas durante el hecho.

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Según informaron fuentes del caso, Ni Fei quedó imputado por los delitos de coacción y tenencia ilegal de arma de guerra, y fue trasladado a la Unidad Penal 44. En tanto, Liao Deping fue notificado de la formación de una causa por coacción. Ambos permanecen a disposición de la fiscalía, que deberá definir su situación procesal.

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En paralelo, intervino personal de Migraciones, que confirmó que los acusados no presentaban irregularidades en su situación en el país. Además, inspectores de la Municipalidad de General Pueyrredón dispusieron la clausura del comercio allanado debido a graves falencias estructurales y falta de medidas de seguridad obligatorias.

De acuerdo con el diario La Capital de Mar del Plata, el conflicto podría estar vinculado a una regla dentro del rubro de supermercadistas chinos, que se basa en evitar la apertura de nuevos comercios en un radio cercano - estimado en unos 500 metros- a otro ya existente.

La causa continúa en plena etapa de investigación y la justicia busca ahora determinar si los detenidos actuaron por cuenta propia o si forman parte de una organización más amplia. En las próximas horas se analizará el contenido de los celulares secuestrados y el origen del dinero incautado, mientras no se descartan nuevas medidas judiciales.