En este esquema, el extraditado habría tenido un rol protagónico. Los investigadores lo señalan como uno de los presuntos líderes, con contacto directo con proveedores europeos de MDMA (éxtasis) y participación en la financiación de operaciones logísticas y de compra de grandes partidas de droga. Parte de esos cargamentos, de acuerdo con la hipótesis judicial, terminaban alimentando circuitos delictivos ligados a barras bravas del fútbol argentino.

El traslado al país y la situación judicial

Una vez formalizado el arresto en España y completadas las instancias legales correspondientes para su entrega, una comisión de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la PFA viajó hacia Europa para asumir la custodia del imputado y concretar su regreso a la Argentina.

El detenido, mayor de edad, ya fue puesto a disposición del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, interinamente a cargo del Dr. Gustavo D. Meirovich, donde continuará el trámite procesal de la causa.