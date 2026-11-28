Extraditaron desde España a un narco vinculado a la banda de "Bebote" Álvarez
El sospechoso contaba con una notificación roja de Interpol por asociación ilícita y contrabando de estupefacientes. Una comisión de la Policía Federal viajó a Europa para concretar su traslado y ponerlo a disposición de la Justicia Federal.
Un ciudadano argentino acusado de integrar una estructura de narcotráfico internacional vinculada a Pablo “Bebote” Álvarez, ex jefe de la barrabrava de Independiente, fue extraditado desde España y quedó a disposición de la Justicia federal económica en Buenos Aires.
El procedimiento tuvo su punto de partida el pasado 31 de agosto, cuando agentes de Interpol España lograron capturar al sospechoso en territorio europeo. Sobre el hombre pesaba un pedido de detención internacional bajo Notificación de Índice Roja, acusado de los delitos de "asociación ilícita y contrabando de estupefacientes con fines de comercialización".
Según las investigaciones judiciales, el detenido formaba parte de una estructura delictiva dedicada al tráfico internacional de drogas procedentes tanto de Europa como de Bolivia, cargamentos que luego eran ingresados, distribuidos y comercializados en la Argentina.
En el entramado de la banda —que contaba entre sus miembros con Pablo "Bebote" Álvarez—, el extraditado habría ocupado un rol de liderazgo. De acuerdo con los investigadores, mantenía contactos fluidos con proveedores europeos de MDMA (éxtasis), además de haber financiado parte de las maniobras ilícitas y adquirido los estupefacientes que eran introducidos al país.
Cómo operaba la organización investigada
Según surge del expediente, la estructura criminal se abastecía de sustancias ilícitas provenientes de Europa y de Bolivia. Esas remesas eran luego ingresadas de manera clandestina al país para su posterior fraccionamiento y venta al menudeo en distintos distritos argentinos.
En este esquema, el extraditado habría tenido un rol protagónico. Los investigadores lo señalan como uno de los presuntos líderes, con contacto directo con proveedores europeos de MDMA (éxtasis) y participación en la financiación de operaciones logísticas y de compra de grandes partidas de droga. Parte de esos cargamentos, de acuerdo con la hipótesis judicial, terminaban alimentando circuitos delictivos ligados a barras bravas del fútbol argentino.
El traslado al país y la situación judicial
Una vez formalizado el arresto en España y completadas las instancias legales correspondientes para su entrega, una comisión de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la PFA viajó hacia Europa para asumir la custodia del imputado y concretar su regreso a la Argentina.
El detenido, mayor de edad, ya fue puesto a disposición del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, interinamente a cargo del Dr. Gustavo D. Meirovich, donde continuará el trámite procesal de la causa.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario