Se vienen las elecciones en España: cuáles son las propuestas del PSOE, el PP y Vox
Mientras Pedro Sánchez busca extender su mandato, Santiago Abascal (Vox) y Alberto Núñez Feijóo (Partido Popular) luchan por ampliar su poder en el Parlamento.
España va a las urnas el domingo 29 de noviembre para renovar su Parlamento de manera anticipada -y quizás al Presidente de Gobierno- en unas elecciones generales atravesadas por dos tragedias ferroviarias recientes, una crisis habitacional a nivel nacional y la crisis migratoria.
Se supone que este domingo quedarán reasignados 350 escaños para el Congreso de los Diputados y 209 escaños para el Senado, que conforman las dos cámaras de las Cortes Generales, el Parlamento de España. De ahí tendrán que salir los acuerdos para una coalición que permita formar gobierno.
Hasta la fecha el Presidente del gobierno español es Pedro Sánchez, actual secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) que buscará extender su mandato tras ocho años de labor en las que enfrentó numerosas acusaciones de corrupción por parte de la oposición.
Uno de los más fervientes críticos de Sánchez es el líder del partido ultraderechista Vox, Santiago Abascal, quien será también su rival en las urnas este domingo con un programa de Gobierno casi diametralmente opuesto, según información reproducida por el sitio Ámbito.
A ellos se le sumarán Alberto Núñez Feijóo, presidente del conservador Partido Popular (PP), y Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona y representante de la izquierda en el Frente Amplio, junto con la exministra de Igualdad, Irene Montero, como líder del partido de izquierda populista Podemos.
Hay 38.728.356 ciudadanos viviendo en España y el resto del mundo que están habilitados para ejercer su derecho al voto.
Cuáles son las principales propuestas de Vox, el PP y el PSOE
Partido Popular (PP)
- Vivienda: se propone destinar terrenos públicos y privados a la construcción de un millón de viviendas, ofrecer garantías hipotecarias para la primera casa y derogar la Ley de Vivienda, que regula los precios de los alquileres.
- Inmigración: se buscará establecer un cupo anual de visados laborales, prohibir los programas de regularización masiva de inmigrantes y endurecer las condiciones de asilo y expulsión, con la posibilidad de enviar personas a países que no sean sus patrias de origen.
- Impuestos: reducirían el impuesto de sociedades y sobre la renta para los sectores de ingresos bajos y medios; actualizarían los montos por inflación y se eximiría del IVA a los trabajadores autónomos con ingresos inferiores a €85.000.
- Energía: el tema está de lo más instalado en la agenda política europea, y en España el PP propuso simplemente mantener el uso de la energía nuclear, derogar las regulaciones recientes sobre los centros de datos para inteligencia artificial y forjar un "pacto nacional del agua" para infraestructura hidráulica, desalinización y modernización del riego.
- Relaciones internacionales: revisar el Acuerdo de Gibraltar para reforzar el reclamo de soberanía sobre el territorio que hoy está bajo administración del Reino Unido.
- Sociedad: el PP buscará aprobar una ley que considere a los "niños no nacidos" para tener acceso a prestaciones familiares, así como también modificar la legislación actual que atañe a las personas transexuales. También reforzará los recursos del Estado para combatir la violencia de género.
Vox
- Vivienda: buscará fomentar la construcción a través de nuevas leyes, priorizando el acceso de ciudadanos españoles a la vivienda y otorgando beneficios para compradores de un primer hogar. También se legislará para desalojar a los ocupantes ilegales en un plazo de 24 horas.
- Inmigración: endurecer la política migratoria con un refuerzo en la vigilancia de frontera, más requisitos para acceder al permiso de residencia y la eliminación de los programas de regularización masiva y de prestaciones públicas para inmigrantes indocumentados. También se deportará a extranjeros que hayan sido condenados por delitos.
- Impuestos: el partido liderado por el colega de Javier Milei habla de reducir impuestos sobre la renta, las sociedades y la energía, y de aplicar beneficios y deducciones fiscales a las familias.
- Energía: cancelarían el cierre de las centrales nucleares para en vez construir nuevos reactores en las instalaciones actuales, y se frenarían los programas de desarrollo de parques eólicos y de paneles para energía solar. Conectar las cuencas fluviales, modernizar los sistemas de riego y ampliar la infraestructura hidráulica.
- Relaciones internacionales: el partido de Santiago Abascal también quiere volver sobre la cuestión de la soberanía en Gibraltar, pero le suma el endurecimiento de su política con Marruecos hasta tanto el país africano reconozca la soberanía española en Ceuta y Melilla.
- Sociedad: se propone aprobar una ley para aplicar la objeción de conciencia frente al aborto y medidas teniendes a garantizar el "derecho a la vida"; también se reforzarían los recursos para luchar contra la violencia de género, pero por otro lado se instalaría la noción de la participación en el deporte según el sexo biológico.
Partido Socialista Obrero Español (PSOE)
- Vivienda: el partido de Pedro Sánchez fue más conservador al prometer viviendas públicas acequibles, con 100.000 unidades en terrenos estatales y con préstamos sin intereses de hasta €50.000 para la primera casa. Atravesado por el caso Maricarmen, el oficialismo buscará frenar el desalojo de inquilinos en situación vulnerable.
- Inmigración: al revés de sus competidores, Pedro Sánchez y compañía propusieron ampliar los mecanismos legales para residir y trabajar en España, destinar €500 millones a programas de integración y ciudadanía para inmigrantes y fortalecer el sistema de asilo. También se buscará combatir los delitos por odio.
- Impuestos: ofrecer exenciones fiscales a personas de menores ingresos, aplicar un impuesto a las grandes fortunas y fortalecer la cooperación internacional en materia fiscal son sólo algunos de los pilares enunciados. Otras propuestas atacarían de lleno a las grandes empresas tecnológicas y a los viajes "de lujo"con una elevada huella de carbono.
- Energía: en el tema de las centrales nucleares, el gobierno de Pedro Sánchez mantendría vigente su plan de cierre progresivo que culminaría en 2035, previo lograr que el 81% de la energía sea renovable en 2030, y que los centros de datos instalados en España usen ese tipo de electricidad de origen sustentable. Otro tema urgente es la desalinización del agua y la modernización de los sistemas de riego ante la perspectivas de sequías más extensas.
- Relaciones internacionales: implementar el Acuerdo de Gibraltar y mantener buenas relaciones con Marruecos, como hasta ahora.
- Sociedad: incorporar el derecho al aborto en la Constitución española, ampliar medidas contra la violencia de género y abolir la prostitución son algunas de las leyes en carpeta, junto con el fortalecimiento de los derechos de las personas LGBT+ y trans.
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