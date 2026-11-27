Emiliano Pinsón vuelve a la Argentina tras anunciar que su tratamiento contra el Parkinson "no va bien"
El periodista habló del avance de la atrofia multisistémica (AMS) ante el fin de su estadía en España y confirmó que volverá a buscar alternativas.
Emiliano Pinsón publicó un extenso mensaje en el que comunicó que transita su último fin de semana en Pamplona (España) y que regresará a la Argentina, luego de señalar que su tratamiento médico contra el Parkinson no está dando los resultados esperados.
Al repasar su presente, el comunicador expresó que atraviesa emociones divididas: por un lado, manifestó sus ganas de reencontrarse con su familia, sus hermanos, sus amigos y sus afectos en el país; por otro, admitió que le duele despedirse de una ciudad en la que se sintió muy bien recibido y donde destacó el trato hospitalario.
El avance de la enfermedad y el balance del tratamiento que hizo Emiliano Pinsón
Pinzón fue crudo al describir su evolución física y explicó que el tratamiento que venía realizando en España no funciona como esperaba. "Hasta ahora la cosa no va bien, el tratamiento les dije la vez pasada no va bien. Yo cada vez estoy físicamente con más inconvenientes. Ya casi no camino", expresó, al tiempo que detalló que ya casi no puede caminar solo, utiliza andador o motito y no descarta necesitar en poco tiempo una silla de ruedas.
En su relato, hizo referencia a su diagnóstico —atrofia multisistémica (AMS)— y advirtió que los tiempos apremian. Señaló que nota dificultades crecientes en el habla, con rigidez en la lengua y endurecimiento de las extremidades, aunque remarcó que mantiene intacta su cabeza y su voluntad de seguir adelante: "No tengo fuerzas físicas, pero mentalmente sí. Creo que me ha salvado, sin duda, lo que me mantiene en pie".
Regreso a Castelar, trabajo y próximos pasos
De cara a su vuelta, Pinzón contó que será mudado a Castelar, el lugar donde se crio, gracias a la ayuda de su familia y de amigos cercanos. Aunque reconoció que quedará más lejos de sus ámbitos laborales, dejó en claro que su intención es continuar vinculado a su actividad y seguir en contacto con los equipos con los que trabaja.
También adelantó que al regresar armará un nuevo equipo de trabajo y de rehabilitación —con terapia ocupacional, entrenamiento y actividad en pileta— y que evaluará en Argentina alternativas para mejorar su calidad de vida. Sobre su vínculo con Pamplona, indicó que prevé regresar en febrero para evaluar si el panorama mejora o si se trata de una despedida definitiva, en medio de pruebas médicas en marcha a nivel mundial.
Con un tono franco y agradecido por el acompañamiento recibido, cerró su mensaje reafirmando su actitud frente a la adversidad y anticipando su pronto regreso al país.
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