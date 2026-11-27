También adelantó que al regresar armará un nuevo equipo de trabajo y de rehabilitación —con terapia ocupacional, entrenamiento y actividad en pileta— y que evaluará en Argentina alternativas para mejorar su calidad de vida. Sobre su vínculo con Pamplona, indicó que prevé regresar en febrero para evaluar si el panorama mejora o si se trata de una despedida definitiva, en medio de pruebas médicas en marcha a nivel mundial.

Con un tono franco y agradecido por el acompañamiento recibido, cerró su mensaje reafirmando su actitud frente a la adversidad y anticipando su pronto regreso al país.