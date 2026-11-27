A qué hora cae un diluvio en Buenos Aires y otras zonas: pronostican tormentas y ráfagas de hasta 70km/h
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por fenómenos meteorológicos con capacidad de daño en Buenos Aires para este sábado 28 de noviembre.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta de nivel amarillo por tormentas para este sábado 28 de noviembre, que alcanza a sectores de la provincia de Buenos Aires y de otras cuatro jurisdicciones del país.
De acuerdo con el mapa oficial del Sistema de Alerta Temprana, la advertencia abarca zonas específicas del territorio nacional mientras el resto del país permanece bajo nivel verde, sin fenómenos de riesgo previstos.
A qué hora cae un diluvio en Buenos Aires y otras zonas: pronostican tormentas y ráfagas de hasta 70km/h
Se espera que en las próximas horas los siguientes sectores del país presenten inestabilidad y fuertes lluvias:
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Buenos Aires: El aviso comprende el sur y sudoeste de la provincia —incluida la franja costera sur y el partido de Patagones—, mientras que la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano, La Plata y el centro-norte bonaerense quedan fuera del área de alerta.
Mendoza y La Pampa: La franja amarilla cubre el oeste pampeano y sectores del sur y este mendocino.
Salta: Rige para el sector central y norte de la provincia, en el límite con Jujuy.
Misiones: El aviso alcanza al extremo norte y este del territorio misionero.
El nivel amarillo del SMN implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.
En estas áreas se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que pueden estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento.
Recomendaciones del SMN ante tormentas fuertes
Frente a este escenario de inestabilidad, el organismo meteorológico aconseja a los habitantes de las zonas afectadas tomar una serie de precauciones básicas:
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Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios y evitar salir si no es estrictamente necesario.
Mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable.
No circular por calles inundadas o zonas anegadas.
Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.
En caso de ingresar agua en la vivienda, cortar el suministro eléctrico de manera preventiva.
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