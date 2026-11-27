Buenos Aires: El aviso comprende el sur y sudoeste de la provincia —incluida la franja costera sur y el partido de Patagones—, mientras que la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano, La Plata y el centro-norte bonaerense quedan fuera del área de alerta.

Mendoza y La Pampa: La franja amarilla cubre el oeste pampeano y sectores del sur y este mendocino.

Salta: Rige para el sector central y norte de la provincia, en el límite con Jujuy.