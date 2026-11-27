La respuesta de Colau y la crítica de Pedro Sánchez

La exalcaldesa respondió apelando a la participación de las mujeres en las elecciones y rechazó el intento de silenciarla. “Por mucho que tengamos que debatir con señoros machistas, las mujeres tendremos la última palabra e iremos a votar en masa el próximo domingo. No vamos a estar calladitas”, expresó.

Por su parte, Pedro Sánchez también cuestionó las palabras del candidato del PP. El presidente español consideró que el episodio dejó en evidencia el “machismo” y el “paternalismo” de Feijóo.

“Hemos visto dos candidatos, de derecha y ultraderecha, que solamente insultan, mienten y encima ha quedado bastante evidente para los ciudadanos, y especialmente para las mujeres de este país, que son abiertamente machistas”, afirmó el mandatario socialista.