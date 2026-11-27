El comentario machista de Feijóo contra Ada Colau que desató la polémica en España
El líder del Partido Popular le dijo “Y usted, calladita” a la candidata del Frente Amplio durante el debate televisivo.
Un fuerte cruce entre Alberto Núñez Feijóo y Ada Colau generó controversia en el tramo final de la campaña electoral en España. Durante un debate televisivo, el candidato del Partido Popular (PP) lanzó una frase contra la representante del Frente Amplio que despertó cuestionamientos por su tono machista: “Y usted, calladita”.
La discusión comenzó cuando Colau le reprochó a Feijóo que mantenga como diputado a Carlos Mazón, dirigente del PP que estaba al frente de la Generalitat Valenciana durante las inundaciones que dejaron al menos 233 muertos. El entorno del exfuncionario es investigado por la presunta falta de alertas tempranas ante la llegada del temporal.
En ese contexto, Feijóo apuntó contra la exalcaldesa de Barcelona y la acusó de haber guardado silencio cuando el presidente Pedro Sánchez se retiró de Paiporta durante una visita a la zona afectada por las lluvias torrenciales.
Feijóo ratificó sus dichos y Ayuso respaldó al candidato
La polémica continuó después del debate. Lejos de retractarse, el dirigente popular volvió a cuestionar a Colau y a los integrantes de su espacio político. “Colau, que lleva ocho años gobernando con el PSOE, primero con Pablo Iglesias y después con Yolanda Díaz, ha estado calladita. Han estado calladitos todos los de Sumar, Frente Amplio, frente estrecho, como se quieran llamar, durante todos estos años de corrupción”, sostuvo, según declaraciones recogidas por la agencia ANSA.
También intervino Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, quien defendió a Feijóo y calificó a Colau de “ofendidita”. Además, aseguró que la exalcaldesa había permanecido “calladita” mientras, según su postura, “arruinaba” Barcelona durante su gestión.
La respuesta de Colau y la crítica de Pedro Sánchez
La exalcaldesa respondió apelando a la participación de las mujeres en las elecciones y rechazó el intento de silenciarla. “Por mucho que tengamos que debatir con señoros machistas, las mujeres tendremos la última palabra e iremos a votar en masa el próximo domingo. No vamos a estar calladitas”, expresó.
Por su parte, Pedro Sánchez también cuestionó las palabras del candidato del PP. El presidente español consideró que el episodio dejó en evidencia el “machismo” y el “paternalismo” de Feijóo.
“Hemos visto dos candidatos, de derecha y ultraderecha, que solamente insultan, mienten y encima ha quedado bastante evidente para los ciudadanos, y especialmente para las mujeres de este país, que son abiertamente machistas”, afirmó el mandatario socialista.
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