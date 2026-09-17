Facundo Moyano pidió que levanten la perimetral porque "no hay conflicto" con Candela Arizaga
El hijo de Hugo Moyano está acusado de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad, pero tanto él como su exnovia reclamaron la revinculación.
Facundo Moyano pidió esta semana que la Justicia porteña levante la orden de restricción que pesa en su contra para impedir que se acerque a su novia, Candela Arizaga, con quien se habría encontrado en secreto en un hotel de la ciudad de Buenos Aires.
Aunque sigue acusado de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad, el exdiputado solicitó a través de sus abogados que la Fiscalía reevalúe las medidas restrictivas en su contra dado que la modelo de 23 años también pidió la revinculación.
Los abogados Alfredo Gascón y Miguel Ángel Molina señalaron en su escrito -parcialmente reproducido por el sitio Infobae- que las medidas cautelares ya emitidas en la causa son "carácter preventivo y no pueden transformarse en una sanción anticipada", en referencia a la posible detención del exdiputado por quebrar la orden de restricción.
El hijo menor de Hugo Moyano y su todavía pareja oficial protagonizaron un tumultuoso episodio a principios de agosto de este año que culminó con la modelo corriendo semidesnuda por la Avenida del Libertador a la altura del barrio de Belgrano.
“No hay conflicto”: Facundo Moyano pidió que levanten la perimetral contra Candela Arizaga
Las acusaciones iniciales de la joven fueron formuladas desde el hospital donde estuvo internada hasta que se repuso del estado de alteración que tenía, pero la Justicia porteña comenzó a investigar el caso enmarcado en la violencia de género y se le prohibió a Facundo Moyano acercarse a ella.
"Desde entonces se han producido numerosas declaraciones testimoniales -independientemente de las restantes- y diversas medidas de investigación destinadas a corroborar o descartar la hipótesis originaria vinculada con los delitos de lesiones y privación ilegal de la libertad atribuidos a nuestro asistido", señaló Molina, abogado de Facundo Moyano.
"Lejos de haberse consolidado aquella imputación inicial, la prueba reunida ha debilitado de manera sustancial la hipótesis de cargo, quedando virtualmente huera de todo sustento", se lee en su escrito.
La defensa de Facundo Moyano estableció que se trata de "dos personas que por medios independientes solicitan y casi claman por lo mismo: poder revincularse, lo que demuestra que no habría temor alguno entre ellos para contactarse. No hay conflicto".
En los últimos días trascendió que el exdiputado se habría alojado en el un hotel sobre la avenida Belgrano al 500 donde habría recibido a Candela Arizaga a pesar de la orden de restricción que los separa.
La Justicia porteña no pudo confirmar ese rumor, pero sí que el exdiputado estuvo alojado entre el 31 de agosto y el 11 de septiembre en la habitación 603 del Aira Apart Hotel Buenos Aires.
Por ahora, los abogados del menor de los Moyano pidieron que se convoque a una audiencia en caso de que la Fiscalía quiera endurecer las medidas en perjuicio de su defendido.
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