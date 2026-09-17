Facundo Moyano pidió que levanten la perimetral porque "no hay conflicto" con Candela Arizaga

"Desde entonces se han producido numerosas declaraciones testimoniales -independientemente de las restantes- y diversas medidas de investigación destinadas a corroborar o descartar la hipótesis originaria vinculada con los delitos de lesiones y privación ilegal de la libertad atribuidos a nuestro asistido", señaló Molina, abogado de Facundo Moyano.

"Lejos de haberse consolidado aquella imputación inicial, la prueba reunida ha debilitado de manera sustancial la hipótesis de cargo, quedando virtualmente huera de todo sustento", se lee en su escrito.

La defensa de Facundo Moyano estableció que se trata de "dos personas que por medios independientes solicitan y casi claman por lo mismo: poder revincularse, lo que demuestra que no habría temor alguno entre ellos para contactarse. No hay conflicto".

En los últimos días trascendió que el exdiputado se habría alojado en el un hotel sobre la avenida Belgrano al 500 donde habría recibido a Candela Arizaga a pesar de la orden de restricción que los separa.

La Justicia porteña no pudo confirmar ese rumor, pero sí que el exdiputado estuvo alojado entre el 31 de agosto y el 11 de septiembre en la habitación 603 del Aira Apart Hotel Buenos Aires.

Por ahora, los abogados del menor de los Moyano pidieron que se convoque a una audiencia en caso de que la Fiscalía quiera endurecer las medidas en perjuicio de su defendido.