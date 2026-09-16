Aseguran que Facundo Moyano puede ser detenido nuevamente: la Justicia investiga si vio a Candela Arizaga
De acuerdo a la información aportada por Marina Calabró, allanaron la casa de Facundo Moyano por sus presuntos encuentros con la modelo.
Un nuevo capítulo suma tensión al escándalo que rodea a Facundo Moyano y Candela Arizaga. En el marco de las causas que involucran al dirigente sindical, la Justicia abrió una línea de investigación enfocada en determinar si mantuvo una serie de encuentros con la joven que podrían comprometer su situación procesal.
Según precisó la periodista Marina Calabró en PrimiciasYa (América TV), la Fiscalía puso la lupa sobre el comportamiento de Moyano, quien actualmente debe cumplir con estrictas reglas de conducta fijadas por los tribunales, tras el polémico episodio ocurrido hace más de un mes en Belgrano.
Allanamiento a Facundo Moyano y pedido de registros en un apart hotel
El centro de las sospechas se ubica en un apart hotel, hasta donde se desplazaron efectivos de las fuerzas de seguridad por orden directa del fiscal interviniente. Durante el procedimiento, la Justicia exigió las planillas y libros de registro donde consta la identidad de los huéspedes y sus acompañantes.
El objetivo de la medida es comprobar si el dirigente ingresó al establecimiento junto a Arizaga, lo que representaría una inobservancia de las condiciones impuestas en su contra y agravaría de manera directa su panorama judicial.
"Inminente detención de Facundo Moyano, un escándalo total. Esto tiene que ver con ese apart hotel que estamos viendo. La policía estuvo ahí, en ese apart hotel, estuvo requiriendo, a pedido de la fiscalía, los libros donde es obligatorio registrar huéspedes y acompañantes de huéspedes", indicó Calabró.
Y agregó: "Todo este escándalo estalla por una tercera en discordia. Hay una mujer que estuvo en el mismo departamento y que cuando ve que Candela postea una foto y reconoce el espejo, la puerta, la grifería, el dispenser de jabón, lo reconoce, dice: 'Esto yo ya lo vi. ¿Y qué hace esta acá si él no puede estar en contacto con ella?Y me dijo que no la ve'".
"Conclusión, la foto de Candela en el apart se filtra porque hay una tercera en discordia. Hay una mujer enojada con que Moyano y Candela se vean y esto lo puede volver a la cárcel a Moyano", deslizó la conductora.
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