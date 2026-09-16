Aseguran que Facundo Moyano puede ser detenido nuevamente: la Justicia investiga si vio a Candela Arizaga

Y agregó: "Todo este escándalo estalla por una tercera en discordia. Hay una mujer que estuvo en el mismo departamento y que cuando ve que Candela postea una foto y reconoce el espejo, la puerta, la grifería, el dispenser de jabón, lo reconoce, dice: 'Esto yo ya lo vi. ¿Y qué hace esta acá si él no puede estar en contacto con ella?Y me dijo que no la ve'".

"Conclusión, la foto de Candela en el apart se filtra porque hay una tercera en discordia. Hay una mujer enojada con que Moyano y Candela se vean y esto lo puede volver a la cárcel a Moyano", deslizó la conductora.