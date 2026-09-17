Sorpresa en CABA: qué son y para qué sirven las líneas azules que pintaron sobre diferentes avenidas
El asfalto porteño amaneció decorado con una traza continua de color azul. Se trata de un estándar internacional para corredores.
En los últimos días, transitar por las principales avenidas y calles de la Ciudad de Buenos Aires generó sorpresa entre automovilistas y peatones debido a la aparición de un elemento tan llamativo como inusual: una traza continua pintada de color azul sobre el asfalto que serpentea a través de distintos barrios porteños.
Lejos de tratarse de una intervención artística o una señal de tránsito convencional, estas líneas forman parte de los preparativos logísticos centrales para la realización de la Maratón Internacional de Buenos Aires, el evento de atletismo más convocante de la región que este domingo 20 de septiembre reunirá a unos 17 mil corredores.
La señalización vial temporaria cumple un rol técnico fundamental y responde a una metodología de precisión utilizada en las maratones más prestigiosas del mundo, tales como las de Nueva York, Berlín o Londres.
Maratón de Buenos Aires: para qué sirve la traza azul y cómo funciona en la carrera
La marcación sobre la calzada no es aleatoria y responde estrictamente a los parámetros de homologación exigidos por la World Athletics para validar las marcas y los récords registrados por los deportistas. Sus funciones técnicas principales son:
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La ruta más corta: Indica el camino ideal y tangente en cada una de las esquinas y curvas del circuito, garantizando que el competidor que corra pisándola o pegado a ella recorra exactamente los 42.195 metros medidos y certificados por los agrimensores oficiales.
Guía y orientación: Permite que tanto los atletas de élite como los corredores aficionados mantengan la concentración en su ritmo de zancada sin la preocupación de dudar sobre desvíos o giros en las complejas intersecciones urbanas.
Organización y seguridad: Sirve como una referencia visual clave para los operativos de seguridad, las motos de la organización, los vehículos de asistencia médica y la ubicación estratégica de los puestos de hidratación.
La traza cruza arterias neurálgicas y postales clásicas de la capital —como la Avenida Figueroa Alcorta, la Avenida Corrientes, Avenida de Mayo y el Paseo del Bajo—, anticipando también el despliegue de los cortes de tránsito progresivos que el Gobierno porteño implementará durante el fin de semana para blindar el circuito del paso de la marea maratonista.
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