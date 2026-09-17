Sorpresa en CABA: qué son y para qué sirven las líneas azules que pintaron sobre diferentes avenidas

La ruta más corta: Indica el camino ideal y tangente en cada una de las esquinas y curvas del circuito, garantizando que el competidor que corra pisándola o pegado a ella recorra exactamente los 42.195 metros medidos y certificados por los agrimensores oficiales.

Guía y orientación: Permite que tanto los atletas de élite como los corredores aficionados mantengan la concentración en su ritmo de zancada sin la preocupación de dudar sobre desvíos o giros en las complejas intersecciones urbanas.