Alerta total de diluvio para este viernes, con lluvias, tormentas y granizo: cuáles son las zonas afectadas

Desde los organismos de prevención se estiman valores de precipitación acumulada que oscilarán entre los 30 y los 60 milímetros, advirtiendo que dichos registros podrían ser superados de manera puntual en determinadas zonas de la región afectada a medida que avance el frente de tormenta.

Las recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional

Como ocurre ante estos eventos de inestabilidad severos, el organismo nacional emitió una serie de recomendaciones para estar prevenido y evitar complicaciones mayores.