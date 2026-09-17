Alerta total de diluvio para este viernes, con lluvias, tormentas y granizo: cuáles son las zonas afectadas
El Servicio Meteorológico Nacional emitió un parte preventivo por lluvias y tormentas. Se prevén valores de precipitación acumulada de hasta 60 milímetros.
Las condiciones meteorológicas se encamina a desmejorar de manera notable en el norte del país. En las últimas horas, el sistema de alertas emitió un aviso oficial que advierte sobre la llegada de un verdadero diluvio que afectará a casi la totalidad de la provincia de Formosa durante las próximas jornadas, con lluvias y tormentas.
De acuerdo con el informe técnico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el área geográfica será afectada por tormentas de variada intensidad, catalogadas algunas de ellas como localmente fuertes o puntualmente severas.
El fenómeno estará acompañado por actividad eléctrica, caída de granizo, intensas precipitaciones concentradas en cortos periodos de tiempo y ráfagas de viento fuertes.
La llegada de este nuevo frente de inestabilidad se da luego de algunas jornadas sin mayores complicaciones climáticas, e incluso sin avisos oficiales del SMN, y en la antesalada de la primavera.
Vigencia del alerta por tormentas y valores de lluvias esperados
El período crítico de mal tiempo comenzará a manifestarse con fuerza durante la tarde y la noche del viernes, manteniéndose activo y extendiéndose por el momento hacia la madrugada y la mañana del sábado.
Desde los organismos de prevención se estiman valores de precipitación acumulada que oscilarán entre los 30 y los 60 milímetros, advirtiendo que dichos registros podrían ser superados de manera puntual en determinadas zonas de la región afectada a medida que avance el frente de tormenta.
Las recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional
Como ocurre ante estos eventos de inestabilidad severos, el organismo nacional emitió una serie de recomendaciones para estar prevenido y evitar complicaciones mayores.
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
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