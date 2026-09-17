Video: rescataron a un aguará guazú tras una intensa persecución en Rosario

Una vez que lograron atraparlo, los agentes colocaron al aguará guazú en una jaula especialmente preparada para su traslado. El procedimiento fue realizado con precaución para evitar que el ejemplar sufriera lesiones durante la captura y, al mismo tiempo, proteger a los efectivos que intervenían.

Luego de la persecución, el animal se encontraba fatigado y quedó momentáneamente bajo resguardo de la Policía Ecológica. El siguiente paso previsto era trasladarlo a un espacio especializado, donde pudiera ser evaluado y se determinara cuál sería su destino. El operativo permitió así retirar al ejemplar de una zona con circulación de personas y vehículos y evitar que continuara desplazándose por el sector sin control.

¿Cómo es el aguará guazú?

El aguará guazú es un cánido autóctono de Sudamérica que se distingue fácilmente por algunas características particulares. Tiene patas extremadamente largas en relación con su cuerpo, un pelaje predominantemente rojizo y una apariencia que puede generar confusión cuando se lo observa rápidamente.

Su aspecto explica, en parte, que los vecinos que lo encontraron en Rosario inicialmente lo confundieran con un perro de gran tamaño. Sin embargo, se trata de una especie silvestre que requiere un manejo específico cuando aparece en áreas urbanas.