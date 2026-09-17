Video: rescataron a un aguará guazú tras una intensa persecución en Rosario
El animal había sido visto por vecinos en la zona oeste de la ciudad. Ingresó a un predio industrial y obligó a desplegar un operativo para poder capturarlo.
Un insólito episodio sorprendió durante la mañana de este jueves a los vecinos de la zona oeste de Rosario. Un aguará guazú fue encontrado en inmediaciones de Uriburu y Las Palmeras y, luego de ingresar a un predio industrial, protagonizó una extensa persecución antes de ser finalmente rescatado por agentes de la Policía Ecológica.
El animal fue observado inicialmente por personas que circulaban por el sector. Por su tamaño y aspecto, algunos vecinos pensaron que se trataba de un perro que se había perdido. Sin embargo, al advertir sus características y comportamiento, se dio aviso a las autoridades para que intervinieran. Tras recibir el llamado, efectivos de la Policía Ecológica se trasladaron hasta el lugar para intentar poner al animal a resguardo.
El aguará guazú se encontraba dentro de un amplio terreno perteneciente a una empresa dedicada al rubro de los hierros. La tarea no fue sencilla: cada vez que los agentes intentaban aproximarse, el animal se desplazaba rápidamente por el predio y conseguía alejarse de quienes buscaban capturarlo.
El aguará guazú escapó dentro de un predio industrial
Durante varios minutos, los efectivos debieron seguir sus movimientos y modificar la estrategia para evitar que escapara del lugar. El operativo se desarrolló procurando reducir el riesgo tanto para el animal como para las personas que participaban del procedimiento. Ante la dificultad para acercarse directamente, los agentes comenzaron a utilizar los vehículos disponibles en el predio para limitar los desplazamientos del aguará guazú.
La maniobra permitió conducirlo progresivamente hacia una zona cercana a las rejas. Después de varios intentos, los integrantes de la Policía Ecológica consiguieron finalmente reducirlo y ponerlo bajo control. El rescate generó expectativa entre quienes se encontraban en las inmediaciones, debido a la particular presencia del animal en una zona urbana e industrial de Rosario.
Una vez que lograron atraparlo, los agentes colocaron al aguará guazú en una jaula especialmente preparada para su traslado. El procedimiento fue realizado con precaución para evitar que el ejemplar sufriera lesiones durante la captura y, al mismo tiempo, proteger a los efectivos que intervenían.
Luego de la persecución, el animal se encontraba fatigado y quedó momentáneamente bajo resguardo de la Policía Ecológica. El siguiente paso previsto era trasladarlo a un espacio especializado, donde pudiera ser evaluado y se determinara cuál sería su destino. El operativo permitió así retirar al ejemplar de una zona con circulación de personas y vehículos y evitar que continuara desplazándose por el sector sin control.
¿Cómo es el aguará guazú?
El aguará guazú es un cánido autóctono de Sudamérica que se distingue fácilmente por algunas características particulares. Tiene patas extremadamente largas en relación con su cuerpo, un pelaje predominantemente rojizo y una apariencia que puede generar confusión cuando se lo observa rápidamente.
Su aspecto explica, en parte, que los vecinos que lo encontraron en Rosario inicialmente lo confundieran con un perro de gran tamaño. Sin embargo, se trata de una especie silvestre que requiere un manejo específico cuando aparece en áreas urbanas.
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