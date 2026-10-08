Falsificaba recetas y vendía medicamentos en plena pandemia: estaba prófugo y cayó en Alejandro Korn

Según se estableció durante la investigación, las maniobras se habrían repetido al menos 23 veces. Además, en el domicilio se encontraron materiales e instrumentos dedicados a la falsificación de las recetas necesarias para conseguir sustancias de manera ilegal.

Pero había otro dato que complicaba todavía más su situación. Se pudo determinar fehacientemente que el hombre tenía en su poder un DNI perteneciente a otra persona y que no existía una razón legítima que explicara por qué utilizaba ese documento.

Lo encontraron en Alejandro Korn, partido de San Vicente

Aunque inicialmente había sido detenido, la Justicia le concedió el beneficio de la excarcelación y el hombre recuperó su libertad.

El proceso judicial continuó y finalmente la causa fue elevada a juicio. El problema surgió cuando el acusado no se presentó al inicio del debate oral y público, y pasó a ser considerado prófugo.

La pista que permitió encontrarlo en Alejandro Korn

El sospechoso logró esconderse de la Justicia durante años

Ante esa situación, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°11, a cargo del juez Julián Ercolini, solicitó la intervención de la División Búsqueda de Prófugos de la PFA.

Los efectivos iniciaron entonces una serie de tareas para establecer dónde podía estar escondido. El trabajo incluyó observaciones encubiertas y minuciosos análisis de datos hasta llegar a una finca ubicada en la localidad bonaerense de Alejandro Korn, en el partido de San Vicente.

Con autorización judicial, los agentes montaron un operativo discreto en los alrededores del inmueble. En determinado momento observaron a un hombre cuyas características coincidían con las del buscado. Tras confirmar su identidad, esperaron el momento indicado y concretaron la detención.

El procedimiento terminó en la calle Fernando de Aragón al 500, donde el acusado fue detenido en la vía pública. El hombre, de nacionalidad argentina y 38 años, quedó nuevamente a disposición de la Justicia.

Ahora deberá responder en el marco de una causa caratulada como “venta de sustancias medicinales” y “falsificación de documentos”, mientras la Justicia define los próximos pasos del proceso que comenzó durante la pandemia y terminó, años después, con su captura.