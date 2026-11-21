Finalizó el streaming del Conicet con nuevos hallazgos sobre el "Pequeño Cuzco" en Catamarca
Hallan evidencias de ocupación colonial en el sitio de El Shincal, el centro administrativo más importantes que el Imperio Inca tuvo en lo que hoy es Argentina, reabriendo interrogantes sobre su historia.
Finalizó el streaming del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), denominado “Expedición Inka”, durante el cual investigadores y personal del organismo mostraron en tiempo real cómo se desarrolló la excavación arqueológica en el sitio El Shincal de Quimivil, ubicado en la localidad catamarqueña de Londres.
La campaña arqueológica aportó nuevos hallazgos que podrían ampliar el conocimiento sobre la transformación del lugar tras la llegada de los europeos, al detectar indicios de una ocupación colonial que se habría extendido durante varias décadas después del período incaico.
El Shincal, conocido por algunos especialistas como el "Pequeño Cuzco", es considerado uno de los centros administrativos más importantes que el Imperio Inca desarrolló en el actual territorio argentino.
Según explicaron los arqueólogos durante la campaña, las excavaciones permitieron identificar al menos dos momentos distintos de ocupación: uno corresponde al período incaico original y otro vinculado al proceso de colonización posterior.
Entre las evidencias encontradas aparecen fragmentos de cerámica de tradición colonial, restos óseos que podrían pertenecer a animales introducidos por los españoles, como vacas o caballos, y un fragmento metálico posiblemente elaborado en latón.
De acuerdo a los especialistas, estos materiales sugieren que el asentamiento continuó siendo utilizado y modificado tras la caída del dominio inca, mediante una ocupación posiblemente relacionada con expediciones provenientes de Chile que acompañaron al conquistador Juan Pérez de Zurita, fundador de varias ciudades en la región durante el siglo XVI.
De acuerdo con la interpretación preliminar de los investigadores, esos grupos habrían permanecido en la zona durante un período cercano a un siglo y habrían introducido cambios en la arquitectura original del sitio.
Otro de los hallazgos que despertó interés entre los expertos fue la aparición de pequeñas piezas de piedra pulida que podrían haber sido utilizadas como fichas para pesar hojas de coca. La hipótesis se encuentra bajo análisis, pero abre nuevas líneas de investigación sobre las actividades económicas y administrativas desarrolladas en el asentamiento.
La campaña también permitió recuperar fragmentos de vasijas incaicas, entre ellas partes de aríbalos, recipientes habitualmente empleados para almacenar y transportar bebidas, así como restos de utensilios de cocina, carbón vegetal y evidencias de antiguos fogones, elementos que ayudarán a reconstruir aspectos de la vida cotidiana de quienes habitaron el lugar.
Inicialmente se consideraba que el área excavada podría haber estado destinada principalmente al procesamiento de alimentos, pero la aparición de puntas de flecha y otros objetos asociados a distintas funciones obligó a replantear esa interpretación y a explorar otros posibles usos del recinto.
Aunque las transmisiones públicas ya finalizaron la investigación continúa, ya que los materiales recuperados deberán ser catalogados y sometidos a estudios especializados para determinar con mayor precisión su cronología y significado histórico.
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