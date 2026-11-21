De acuerdo a los especialistas, estos materiales sugieren que el asentamiento continuó siendo utilizado y modificado tras la caída del dominio inca, mediante una ocupación posiblemente relacionada con expediciones provenientes de Chile que acompañaron al conquistador Juan Pérez de Zurita, fundador de varias ciudades en la región durante el siglo XVI.

De acuerdo con la interpretación preliminar de los investigadores, esos grupos habrían permanecido en la zona durante un período cercano a un siglo y habrían introducido cambios en la arquitectura original del sitio.

Otro de los hallazgos que despertó interés entre los expertos fue la aparición de pequeñas piezas de piedra pulida que podrían haber sido utilizadas como fichas para pesar hojas de coca. La hipótesis se encuentra bajo análisis, pero abre nuevas líneas de investigación sobre las actividades económicas y administrativas desarrolladas en el asentamiento.

La campaña también permitió recuperar fragmentos de vasijas incaicas, entre ellas partes de aríbalos, recipientes habitualmente empleados para almacenar y transportar bebidas, así como restos de utensilios de cocina, carbón vegetal y evidencias de antiguos fogones, elementos que ayudarán a reconstruir aspectos de la vida cotidiana de quienes habitaron el lugar.

Inicialmente se consideraba que el área excavada podría haber estado destinada principalmente al procesamiento de alimentos, pero la aparición de puntas de flecha y otros objetos asociados a distintas funciones obligó a replantear esa interpretación y a explorar otros posibles usos del recinto.

Aunque las transmisiones públicas ya finalizaron la investigación continúa, ya que los materiales recuperados deberán ser catalogados y sometidos a estudios especializados para determinar con mayor precisión su cronología y significado histórico.