Las víctimas y el avance de la investigación

Las tres víctimas fatales viajaban en el Volkswagen Vento y murieron a raíz del siniestro y el posterior incendio. Por el estado en que quedaron los cuerpos y el vehículo —severamente dañado, sin techo y con su estructura retorcida—, aún no pudieron ser identificadas ni se informó con precisión su edad o sexo.