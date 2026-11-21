Difundieron el video del choque fatal en la Panamericana que dejó tres muertos
Las cámaras registraron la secuencia en Boulogne donde un Vento chocó, impactó a otros rodados y se prendió fuego.
Se conoció el video de las cámaras de seguridad que registraron el momento exacto del choque fatal en la autopista Panamericana, a la altura del kilómetro 21 en Boulogne, partido de San Isidro, que dejó tres personas fallecidas y dos heridas durante la madrugada de este sábado.
Las imágenes, correspondientes al Acceso Norte en sentido hacia el norte, en dirección a Pilar y Escobar, en la zona de Márquez y Sucre, muestran la secuencia en la que un Volkswagen Vento pierde el control mientras circulaba.
Cómo muestra el video la secuencia del impacto
De acuerdo con lo que se observa en el registro fílmico y los reportes del hecho, tras perder el control el Volkswagen Vento chocó y rebotó de regreso hacia la calzada.
En esa maniobra, el auto impactó contra una Volkswagen Suran y, pocos segundos después, colisionó contra un colectivo de la línea 21. Tras ese último choque, se produjo una explosión que desató un incendio y dejó al Vento envuelto en llamas.
Las víctimas y el avance de la investigación
Las tres víctimas fatales viajaban en el Volkswagen Vento y murieron a raíz del siniestro y el posterior incendio. Por el estado en que quedaron los cuerpos y el vehículo —severamente dañado, sin techo y con su estructura retorcida—, aún no pudieron ser identificadas ni se informó con precisión su edad o sexo.
Además de los tres fallecidos, el episodio dejó dos heridos, según informó la concesionaria Autopistas del Sol. La fiscalía continúa con las actuaciones, pericias y el análisis de las cámaras de seguridad de la traza para determinar qué provocó que el conductor perdiera el control y reconstruir la mecánica exacta del choque.
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