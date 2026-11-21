Las evaluaciones de la OMS sobre la variante

La OMS incorporó a PJ.2.1 a la categoría de variantes bajo vigilancia y, en una evaluación difundida esta semana, consideró que el riesgo adicional para la salud pública global es bajo, aunque aclaró que aún existe información limitada para determinar con precisión su comportamiento epidemiológico.

Respecto de la protección inmunológica, los estudios de laboratorio realizados hasta el momento indican que las vacunas adaptadas a variantes recientes continúan generando anticuerpos capaces de neutralizar PJ.2.1.

En cuanto a los síntomas, no se han identificado manifestaciones distintivas que permitan diferenciar esta variante de otras formas del Covid-19. Los cuadros reportados incluyen fiebre, tos, dolor de garganta, congestión nasal y malestar general.

Recomendaciones

Ante este escenario, las autoridades sanitarias mantienen las recomendaciones de prevención ya conocidas: