Detectan en la Argentina la nueva variante de Covid-19 bajo vigilancia de la OMS
La variante PJ.2.1 del Covid-19, recientemente incorporada por la OMS a su lista de vigilancia, fue detectada entre pacientes porteños y bonaerenses.
Una nueva variante del Covid-19, detectada en países como Brasil, Canadá y Estados Unidos, fue identificada en nuestro país con casos confirmados en pacientes internados de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Se trata de PJ.2.1, un sublinaje de Ómicron que comenzó a expandirse en distintos países y que actualmente es monitoreado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) debido a sus características genéticas y a su potencial capacidad de propagación.
La detección local fue realizada por investigadores del Laboratorio de Salud Pública de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), quienes identificaron la presencia de la variante en tres muestras clínicas.
Según datos citados por organismos de vigilancia epidemiológica, PJ.2.1 se convirtió en una de las variantes de circulación más frecuente en Río de Janeiro; en Canadá fue detectada por primera vez en mayo de este año y en los Estados Unidos comenzó a ser identificada desde junio.
Estudios preliminares sugieren que tendría una mayor capacidad de unión al receptor ACE2, la puerta de entrada que utiliza el coronavirus para infectar células humanas. Sin embargo, los especialistas advierten que esta característica no implica necesariamente una mayor transmisibilidad en la población.
Las evaluaciones de la OMS sobre la variante
La OMS incorporó a PJ.2.1 a la categoría de variantes bajo vigilancia y, en una evaluación difundida esta semana, consideró que el riesgo adicional para la salud pública global es bajo, aunque aclaró que aún existe información limitada para determinar con precisión su comportamiento epidemiológico.
Respecto de la protección inmunológica, los estudios de laboratorio realizados hasta el momento indican que las vacunas adaptadas a variantes recientes continúan generando anticuerpos capaces de neutralizar PJ.2.1.
En cuanto a los síntomas, no se han identificado manifestaciones distintivas que permitan diferenciar esta variante de otras formas del Covid-19. Los cuadros reportados incluyen fiebre, tos, dolor de garganta, congestión nasal y malestar general.
Recomendaciones
Ante este escenario, las autoridades sanitarias mantienen las recomendaciones de prevención ya conocidas:
- Adecuada ventilación de los ambientes
- Reforzar la higiene de manos
- Utilizar barbijo en situaciones de mayor riesgo
- Mantener actualizado el esquema de vacunación, especialmente en personas mayores o con factores de riesgo
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