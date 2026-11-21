Rescataron de noche a 14 turistas santafesinos que se habían perdido en un cerro de Neuquén
El operativo demandó varias horas en una zona agreste de la provincia. Todos los caminantes fueron hallados en buen estado.
Un grupo de 14 turistas oriundos de Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, fue rescatado el viernes durante un operativo nocturno en el cerro O'Connor, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, en Neuquén, luego de extraviarse cuando descendían y cambiaron las condiciones meteorológicas.
El procedimiento estuvo a cargo de integrantes de Búsqueda y Rescate en Zonas Agrestes y personal de Parques Nacionales, tras un pedido de auxilio recibido cerca de las 18:00. Los rescatistas localizaron al contingente alrededor de las 20:00, cansados y con frío, pero en buen estado de salud y los acompañaron hasta donde habían dejado sus vehículos, completando el regreso cerca de las 23:15, más de cinco horas después del aviso inicial.
El recorrido en el cerro O'Connor
Ubicado en el sector de Puerto Manzano, en Villa La Angostura, el cerro O'Connor alcanza los 1.891 metros de altura y presenta una ruta exigente por su pendiente pronunciada.
El trayecto comienza entre coihues y lengas, gana exposición a medida que baja la vegetación y desemboca en una cresta con arena suelta y ceniza volcánica, con vistas panorámicas hacia el lago Nahuel Huapi, Bahía Manzano, el cerro Bayo, la península de Quetrihué y el volcán Tronador.
Recomendaciones para caminatas en montaña
Las autoridades del Parque Nacional Nahuel Huapi recomiendan completar el registro obligatorio y gratuito de trekking antes de salir, consultar el pronóstico y suspender la caminata ante alertas por viento, lluvia o nubosidad baja.
También aconsejaron salir temprano para regresar con luz natural, adaptar el ritmo al integrante más lento, llevar abrigo e impermeable, calzado adecuado, agua, comida, linterna y celular con buena batería, además de avisar el itinerario y horario estimado de regreso ante la falta de señal en distintos tramos. En caso de perder visibilidad o desorientarse, indicaron no abandonar la senda, mantenerse agrupados y dar aviso inmediato a los equipos de emergencia.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario