El procedimiento estuvo a cargo de integrantes de Búsqueda y Rescate en Zonas Agrestes y personal de Parques Nacionales, tras un pedido de auxilio recibido cerca de las 18:00. Los rescatistas localizaron al contingente alrededor de las 20:00, cansados y con frío, pero en buen estado de salud y los acompañaron hasta donde habían dejado sus vehículos, completando el regreso cerca de las 23:15, más de cinco horas después del aviso inicial.