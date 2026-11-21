Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver en vivo Boca vs. Atlético Mineiro
Puede verse la final de la Copa Sudamericana en vivo sin necesidad de plataformas como Magis TV o Pelota Libre.
Con la ilusión de romper la sequía de 18 años sin títulos internacionales, Boca se mide este sábado con Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana 2026. El encuentro, que se disputa en el Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla.
El partido es televisado por ESPN y DSports; sin necesidad de plataformas peligrosas como Magis TV o Pelota Libre; y tendrá al uruguayo Andrés Matonte como árbitro principal, mientras que Antonio García estará en el VAR.
El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena viene de consagrarse campeón de la tabla anual de la Liga Profesional, con 63 puntos. Además, el último fin de semana goleó a Banfield en Mendoza y se metió en la final de la Copa Argentina.
En el plano internacional, el "Xeneize" alcanzó esta instancia tras superar a O'Higgins, Deportivo Recoleta, San Pablo y Vasco da Gama. Ahora, buscará ponerle fin a una sequía internacional que comenzó en 2008, cuando conquistó la Recopa Sudamericana. Además, intentará sumar su tercera Copa Sudamericana, luego de las consagraciones obtenidas en 2004 y 2005.
Ni Magis TV ni Pelota Libre: cómo ver EN VIVO Boca vs. Atlético Mineiro
La televisación estará a cargo de ESPN y DSports. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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