Fatal accidente en las Altas Cumbres: un hombre murió tras caer 200 metros con su auto
Un Volkswagen Bora se precipitó por un acantilado en Córdoba y su conductor perdió la vida; equipos de rescate trabajaron varias horas para acceder al vehículo.
Un trágico accidente vial se produjo en la madrugada en la ruta provincial E-34, en la zona de Altas Cumbres, Córdoba, donde un automóvil cayó casi 200 metros por un barranco y terminó destrozado, mientras que su conductor murió en el acto.
El vehículo, un Volkswagen Bora gris, fue hallado al fondo del precipicio en estado irreconocible por los daños sufridos, tras un operativo de rescate que involucró a Bomberos, al Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) y al Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC).
La víctima fue identificada como Marcelo Rubén Dorao, de 42 años y oriundo del barrio General Bustos de Córdoba Capital. Según informaron fuentes de la Dirección General de la Policía Caminera, Dorao viajaba solo en dirección hacia Traslasierra cuando perdió el control del vehículo, despistó y se precipitó por el acantilado.
Durante la caída, se estima que el hombre fue expulsado del automóvil al impactar con algún descanso o irregularidad en la pendiente, mientras el auto continuaba su descenso hasta quedar incrustado en una zona de difícil acceso. Su cuerpo fue hallado aproximadamente a 50 metros de la ruta, mientras que el vehículo permaneció al fondo del barranco, a unos 200 metros de profundidad.
El accidente fue detectado por efectivos policiales que observaban restos de ripio, huellas de frenadas sobre el asfalto y un guardarraíl destruido, lo que generó alarma inmediata y motivó la intervención de los equipos de emergencia. El comisario Víctor Hugo Pereyra señaló que, debido a la compleja topografía de la zona, el automóvil permanecerá en el barranco hasta que se determine la mejor manera de extraerlo.
Las condiciones climáticas en el momento del accidente eran óptimas, por lo que los investigadores descartan que el clima haya influido en el siniestro. La Justicia y las autoridades locales continúan con las pesquisas para determinar las causas exactas que provocaron que el conductor despistara y cayera por el acantilado.
Mientras tanto, el operativo en el lugar se extendió varias horas debido a la dificultad del terreno y a la profundidad del barranco, que complicó tanto el acceso al vehículo como la recuperación del mismo.
