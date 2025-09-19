Fatal accidente en las Altas Cumbres: un hombre murió tras caer 200 metros con su auto

El accidente fue detectado por efectivos policiales que observaban restos de ripio, huellas de frenadas sobre el asfalto y un guardarraíl destruido, lo que generó alarma inmediata y motivó la intervención de los equipos de emergencia. El comisario Víctor Hugo Pereyra señaló que, debido a la compleja topografía de la zona, el automóvil permanecerá en el barranco hasta que se determine la mejor manera de extraerlo.

Las condiciones climáticas en el momento del accidente eran óptimas, por lo que los investigadores descartan que el clima haya influido en el siniestro. La Justicia y las autoridades locales continúan con las pesquisas para determinar las causas exactas que provocaron que el conductor despistara y cayera por el acantilado.

Mientras tanto, el operativo en el lugar se extendió varias horas debido a la dificultad del terreno y a la profundidad del barranco, que complicó tanto el acceso al vehículo como la recuperación del mismo.