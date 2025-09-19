Terror en Tres de Febrero: motochorros amenazan a un nene de 5 años y disparan al aire
Un niño y su prima fueron víctimas de un intento de robo cuando los delincuentes los interceptaron con un arma.
Un episodio de extrema violencia sacudió a la localidad de Pablo Podestá, en Tres de Febrero, cuando una joven de 26 años y su primito de 5 años fueron sorprendidos por dos motochorros que intentaron robarles el auto. El hecho ocurrió el martes por la noche, alrededor de las 20.45, mientras la familia se preparaba para dirigirse a la estación del tren en una rutina habitual.
Las cámaras de seguridad registraron cómo los delincuentes llegaron en contramano, hicieron una maniobra en U y bloquearon el vehículo de la víctima, provocando un momento de desesperación y miedo. Al ver que la joven no podía arrancar el auto, uno de los asaltantes descendió de la moto y comenzó a forcejear con ella.
En medio de la tensión, los gritos por proteger al nene alertaron a los vecinos, y la joven logró sacar al niño de la parte trasera del vehículo y ponerlo a salvo en la vereda. Para disuadir la intervención vecinal, uno de los delincuentes efectuó disparos al aire antes de huir con el automóvil de la víctima.
La madre del niño relató con angustia lo ocurrido: “El nene está bien, pero con mucho miedo. No quiere salir de casa. La primera noche después del episodio se hizo pis y hoy fue al jardín con precaución”, contó en un móvil de Canal 13. También explicó que la sobrina que enfrentó a los ladrones se encuentra bien y recibió asistencia médica tras el incidente.
Su marido, que observaba desde su trabajo a través de cámaras de seguridad, presenció toda la secuencia sin poder intervenir, sumando al drama familiar. El hecho generó gran conmoción en la comunidad y encendió nuevamente la alarma sobre la violencia en la zona, donde los robos con armas y la circulación de motochorros se han convertido en un problema recurrente.
Las autoridades locales continúan investigando el caso para dar con los responsables y reforzar la seguridad en la región.
