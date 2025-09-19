Terror en Tres de Febrero: motochorros amenazan a un nene de 5 años y disparan al aire

Su marido, que observaba desde su trabajo a través de cámaras de seguridad, presenció toda la secuencia sin poder intervenir, sumando al drama familiar. El hecho generó gran conmoción en la comunidad y encendió nuevamente la alarma sobre la violencia en la zona, donde los robos con armas y la circulación de motochorros se han convertido en un problema recurrente.

Las autoridades locales continúan investigando el caso para dar con los responsables y reforzar la seguridad en la región.