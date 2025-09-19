Quién era la mujer policía que murió atropellada por un colectivo en Merlo
María Cecilia Linares perdió la vida tras una serie de incidentes que involucraron a una camioneta y un colectivo mientras circulaba en moto junto a su pareja.
Merlo se vio conmocionado por un accidente que terminó con la vida de María Cecilia Linares, una mujer policía de 39 años. El hecho ocurrió este jueves 18 de septiembre en la colectora de la Ruta 200 y Padre Mujica, cuando Linares viajaba en su moto Honda Wave 110 junto a su pareja.
La tragedia se desató cuando un conductor de 70 años, al abrir la puerta de su camioneta Ford Ranger sin percatarse del tránsito, impactó la moto, haciendo que la mujer cayera al asfalto. En ese instante, un colectivo de la línea 504 que circulaba por la zona no pudo evitar atropellarla, provocando su muerte en el acto.
Su pareja, que también viajaba en la motocicleta, resultó herida y fue trasladada de urgencia al hospital Eva Perón, donde recibió atención médica. Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del lugar muestran con claridad cómo se desencadenaron los hechos y la magnitud del accidente.
La investigación judicial y las pericias
La investigación quedó a cargo del fiscal Javier Ghessi, de la UFI Nº 1 de Morón, quien ordenó la recolección de pruebas, peritajes en el lugar y la recopilación de material de las cámaras de seguridad. La causa fue caratulada como “homicidio culposo y lesiones culposas” y tiene como imputados tanto al conductor de la camioneta como al chofer del colectivo.
Para determinar responsabilidades, los tres vehículos involucrados fueron secuestrados y serán sometidos a estudios accidentológicos. El caso generó gran conmoción en la comunidad y en la fuerza policial, dado que Linares era una trabajadora activa y respetada.
Familiares, colegas y vecinos expresaron su dolor y solidaridad ante la pérdida, mientras las autoridades locales reforzaron los controles de tránsito en la zona para prevenir futuros incidentes similares. La investigación continúa para esclarecer completamente las
